Колишній високопосадовець контррозвідки польового офісу ФБР у Нью-Йорку Чарльз Макгонігал у вівторок, 15 серпня, визнав себе винним у порушенні санкцій США, допомагаючи російському олігарху діставати інформацію про свого бізнес-конкурента.

Про це пише видання POLITIKO.

Американець займався розслідуванням російських олігархів протягом 20 років. У федеральному суді він зізнався в одному з пунктів змови з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження та відмиванні грошей, повідомляє Міністерство юстиції.

Звинувачення пов’язане зі схемою 2021 року щодо ухилення від санкцій США від імені Олега Дерипаски, алюмінієвого магната та соратника президента Росії Володимира Путіна.

Макгонігал погодився перевірити конкурента російського олігарха Володимира Потаніна, щоб спробувати застосувати до нього санкції в обмін на приховані платежі від Олега Дерипаски. Він також намагався домогтися виключення Дерипаски зі списку санкцій США.

Винесення вироку у цій справі призначено на 14 грудня. Йому загрожує 5 років за ґратами.

Одночасно Макгонігала звинувачують у справі, де він отримав 225 000 доларів у нерозкритих платежах від колишнього офіцера албанської розвідки під час роботи в бюро.