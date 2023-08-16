В ООН засудили нову хвилю російських атак по Україні

Координаторка гуманітарних питань ООН Деніз Браун засудила нову хвилю російських атак, яка знову пошкодила будинки, лікарні та школи та забрала життя цивільних в Україні.

Про це повідомив речник Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу.

За його словами, представниця гуманітарної місії заявила, що жителі півдня країни, зокрема Херсонської та Одеської областей, "пережили особливо важкі вихідні, оскільки внаслідок ударів багато мирних жителів, у тому числі діти, вбиті та поранені".

Він наголосив, що російські атаки також вплинули на роботу гуманітарних організацій і здатність ООН "підтримувати тих, хто страждає від наслідків війни".

За словами працівників гуманітарної місії, у п’ятницю вони були змушені припинити роздачу життєво необхідних речей після того, як їхні склади та автомобілі постраждали внаслідок обстрілів у Херсонській області.

Під час брифінгу 15 серпня речник Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік також заявив про засудження російських обстрілів заходу України.

"Наші колеги на місцях зазначають, що внаслідок ударів у центральній, північно-західній та західній частинах країни постраждали будинки, водопостачання, медичні та спортивні заклади, включно з дошкільним закладом у Львові поблизу кордону з Польщею", — сказав Дюжаррік, коментуючи ранкові удари РФ по Львову 15 серпня.

Що відомо про удари РФ по Україні 15 серпня

У ніч проти 15 серпня російська окупаційна армія атакувала ракетами Україну. Вибухи пролунали на заході та півдні України. Масштабна повітряна тривога почалася о пів на четверту ранку та тривала майже до шостої години.

Під обстріли потрапили Дніпропетровська, Черкаська, Львівська, Волинська, Хмельницька, Запорізька та Івано-Франківська області.

В Луцьку зафіксували влучання по одному з промислових підприємств. Внаслідок ракетного удару загинули троє людей, ще троє отримали поранення, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Кількість травмованих внаслідок ракетного удару по Львівщині зросла до 19 людей, повідомив начальник ОВА Максим Козицький. У більшості травмованих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.