Зросла кількість травмованих внаслідок обстрілу Львівщини — Козицький

На Львівщині кількість травмованих внаслідок обстрілу зросла 19. Серед них є шестеро людей старшого віку: від 62 до 75 років.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи", — написав Максим Козицький.

Медики надають травмованим необхідну медичну допомогу.

Що відомо про ракетний удар по Львівщині 15 серпня

Вранці, 15 серпня, у Львові та області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Внаслідок ракетної атаки отримали травми 15 людей, серед них — 10-річна дитина. О 14:40 начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що кількість травмованих зросла до 19.

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 04:02, вона тривала до 05:49.