У Миколаєві відкрилася виставка "Миколаїв —Нескорений"

У Миколаєві у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України 15 серпня відкрилася виставка "Миколаїв — Нескорений". Свої картини представили професійні художники та аматори.

Про це кореспондентам Суспільного розповів голова Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України Дмитро Артим.

За словами Дмитра Артима, виставка "Миколаїв — Нескорений" формувалася протягом двох місяців. Участь взяли 79 художників, які представили загалом 205 творів образотворчого мистецтва.

"Виставка присвячена культурі, сьогоденню, активному спротиву українського народу цій навалі. Спомином про те мирне щасливе життя і проєктуємо майбутню перемогу. Запросили всіх охочих – творчу молодь, студентів, творчий актив міста. Ще сьогодні, у день відкриття, приносили картини. Ми ламаючи експозицію, залучали художників до виставки, тому що вони того варті. Тут живопис, графіка, скульптура, кераміка, ткацтво, лялькарство, розпис писанок. У нас миколаївці надзвичайно талановиті", — каже Дмитро Артим.

Дмитро Артим біля своєї картини "Козаки" Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Відвідувачі у виставковій залі Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Картини художників Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Розпис на глиняній тарілці Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Відвідувачки знайомляться з творчістю миколаївських митців Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Відвідувач дивиться на стенд із малюнками Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Картини миколаївських художників Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Симфонічний оркест у виставковій залі Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Роботи, представлені митцями Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Роботи, представлені митцями Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв

"Ми щиро віддані Миколаєву і створюємо мистецьке середовище для міста, працюємо для нього і вдячні всім поціновувачам нашого мистецтва. Ми навчаємося від наших глядачів. У нас було шість прильотів (неподалік зали — ред.), а чотири рази дуже сильно (бахнуло — ред.), вилетіли вікна", — говорить голова Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров розповів, що відкриття виставки — це вже подія для Миколаєва.

"Те, що в цей час навіть під час повітряної тривоги є така подія, як виставка, це добре. Її назва каже нам про все, що відбувається у місті. Ми живемо у нашому місті, можливо, не завжди розуміємо, що відбувається. Якщо людина залишається у своєму домі навіть у такі найскрутніші часи — це і є героїзм", — сказав Юрій Любаров.

Художниця-початківець Оксана Курдова розповіла, що вперше бере участь у виставці такого масштабу.

"Тут представлені мої картини – море, соняхи та квіти. Загалом три картини. Щойно люди підходили, казали: "Дякую", — говорить Оксана Курдова.

Оксана Курдова поруч зі своїми картинами Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Відвідувачка дивиться на картини Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Картини миколаївських художників Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Доробки миколаївських митців Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Відвідувачка дивиться на картини Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Відвідувачі розглядають картини миколаївських художників Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв

Голова Національної спілки художників України, заслужений художник України Костянтин Чернявський розповідає, що проєкт "Миколаїв — Нескорений" всеукраїнського масштабу і присвячений українським містам-героям.

"Містяни Миколаєва постали на захист свого міста і фактично всього півдня України, не дали ворогу просунутися далі, вони обороняли й оберігали кордони свого міста. Ця виставка є присвятою подвигу миколаївців та подвигу Збройних Сил України, які не допустили ворога. Сьогодні Миколаїв поранений, але він живе, працює і стоїть на стражі нашого південного кордону", — каже Костянтин Чернявський.

Основна мета виставки "Миколаїв — Нескорений" — підняття бойового духу, пропагування української культури.

"Ворог намагається знищити заклади культури, бібліотеки, музеї, театри, виставкові зали. Ми доводимо цими проєктами, що наша культура є унікальною, самобутньою, несе в собі глибоке історичне, духовне коріння і цими роботами сучасні художники дають справжній культурний опір загарбнику", — сказав голова Національної спілки художників України.

Портрет Віталія Кіма Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Прапор України Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Відвідувачі роздивляються картини Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Відвідувачі обговорюють творчість миколаївських митців Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв

На виставці представлені роботи миколаївських художників, а також митців з інших міст. Наприклад, свої картини з Кривого Рогу привезла Олена Телятник, на яких мисткиня зобразила портрет Віталія Кіма, а також прапор України, каже голова Національної спілки художників.

"Цією виставкою ми хотіли показати, що ми всі разом, ми всі об’єднані. Основна мета цього проєкту – показати незламність України", — говорить Костянтин Чернявський.

Портрет миколаївського фахівця із налагодження радіозв’язку та телебачення Юрія Барковського створив харківський художник Віктор Ковтун.

"Тут є мій портрет, це художник намалював, як ми в процесі нашої роботи. Я працюю в концерні радіозв’язку та телебачення, доводиться їздити по відрядженнях. Працюємо, робимо радіозв’язок, телебачення у Миколаєві. Також у Херсоні, після визволення, допомагали місту. Дуже гарна виставка. У такий важкий час хочеться трошки ковтка чогось високого, доброго, свіжого", — каже відвідувач Юрій Барковський.

Юрій Барковський зі своїм портретом Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Картини художників Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв

На виставці представлена картина Данила Антонюка, який працює у студії "Акварель". Його колега Ганна Половенко пригадує, як у митця зародилася ідея створити картину.

"Данило Антонюк показував фото цієї картини, казав, що йому за декілька тижнів до війни почало снитися саме те, що він був на Кінбурні, і війна ніби виходить з моря. Чомусь воно мені так запам’яталося, я зараз бачу цю картину наживо, це реально класна картина, тому що художник вклав у неї всю свою душу", — говорить Ганна Половенко.

Ганна Половенко поруч з картиною колеги Данила Антонюка Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Картини миколаївських художників Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв Книга Ганни Половенко Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв

Також своєю творчістю поділилися художники-муралісти Олена та Дмитро Волошини.

"Виставка дуже важлива, вона показує те, що місто продовжує жити й продовжує творити. Є багато робіт, які були створені саме під час вторгнення і це дуже важливо бачити, що люди знаходять вихід через якісь можливості продовжити життя. Тут представлений наш стенд. Ми творимо для підтримки духу. Виставка підтверджує, що ми не одні й просто маємо продовжувати щось створювати у своїй сфері, і продовжуємо додавати світла до цього всього", — сказала Олена.

Олена та Дмитро Волошини показують стенд з власними картинами. Фото: Голокоз Юлія/Суспільне Миколаїв

Дмитро говорить, що вони малюють стінописи разом із командою "Митці світла".

"У цей час дуже важко творити й взагалі люди молодці — живуть, насолоджуються цим життям. Тут є наші роботи. Ми на стінах оформлюємо наше рідне місто. Тематика — патріотично-оберегова", — каже Дмитро.

Відвідати виставку можна за адресою проспект Центральний, 96. Вхід – вільний, з понеділка до четверга з 10:00 до 16:00. Заплановані екскурсії з екскурсоводом для школярів та студентів проводяться у будь-який день та час. Триватиме виставка три тижні, починаючи з 15 серпня.

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