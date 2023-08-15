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Сили оборони продовжують наступ на півдні. За добу на фронті відбулось 23 бойових зіткнення — Генштаб
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Сили оборони продовжують наступ на півдні. За добу на фронті відбулось 23 бойових зіткнення — Генштаб

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Українські військові ведуть вогонь із самохідної гаубиці по російських позиціях
Українські військові ведуть вогонь із самохідної гаубиці по російських позиціях на лінії фронту в Донецькій області, Україна, 9 серпня 2023 рік. Фото: AP/Libkos

Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Загалом протягом доби на фронті відбулось 23 бойових зіткнення з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 15 серпня.

"Протягом доби армія РФ завдала 42 ракетних, 44 авіаційних ударів та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — інформують у Генштабі.

Зазначається, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів на всій території України залишається високою.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Степового Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Атинське, Катеринівка, Водологи Сумської області та Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Крейдянка, Амбарне на Харківщині.

На Куп'янському напрямку противник вів марні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів у районах Іванівки, Загризового, Вільшанки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали Куп'янськ, Піщани, Чернещина Харківської області.

На Лиманському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північної Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів, серед них Привілля, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку російське військо вело безрезультатні наступальні дії в районі південнішої Авдіївки Донецької області. Завдало авіаційних ударів у районах Авдіївки та Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них: Керамік, Спепове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ армії РФ у районі міст Мар'їнка та Красногорівка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник марно намагався відновити втрачені позиції у районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них: Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів у районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів з боку росіян постраждало понад 20 населених пунктів. Серед яких: Новодарівка, Полтавка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Артилерійських обстрілів армії РФ зазнали такі населені пункти, як Херсон, Понятівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Авіація Сил оборони протягом доби нанесла 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 2 артилерійські засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об'єкт армії РФ.

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