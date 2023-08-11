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На Франківщині 15 серпня спрацювала система ППО. Уламки ракети пошкодили будинок — голова ОВА
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На Франківщині 15 серпня спрацювала система ППО. Уламки ракети пошкодили будинок — голова ОВА

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На Франківщині 15 серпня спрацювала система ППО. Уламки ракети пошкодили будинок — голова ОВА
Фото: Telegram/Світлана Онищук

15 серпня 2023 року внаслідок ракетної атаки РФ на Івано-Франківщині спрацювала система протиповітряної оборони. Уламки ракети влучили на приватне подвір’я. Пошкоджені господарські будівлі та житловий будинок. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму Telegram-каналі.

За її словами, травмованих немає.

На Франківщині 15 серпня спрацювала система ППО. Уламки ракети пошкодили будинок — голова ОВА
Фото: Telegram/Світлана Онищук

"Слова вдячності нашим захисникам, які боронять наші землю та небо! А прикарпатцям нагадую: війна триває! Не нехтуйте сигналами "повітряної тривоги". Подбайте про свою безпеку та безпеку людей поруч!" — написала Онищук.

На Франківщині 15 серпня спрацювала система ППО. Уламки ракети пошкодили будинок — голова ОВА
Фото: Telegram/Світлана Онищук

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