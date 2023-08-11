15 серпня 2023 року внаслідок ракетної атаки РФ на Івано-Франківщині спрацювала система протиповітряної оборони. Уламки ракети влучили на приватне подвір’я. Пошкоджені господарські будівлі та житловий будинок. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму Telegram-каналі.

За її словами, травмованих немає.

Фото: Telegram/Світлана Онищук

"Слова вдячності нашим захисникам, які боронять наші землю та небо! А прикарпатцям нагадую: війна триває! Не нехтуйте сигналами "повітряної тривоги". Подбайте про свою безпеку та безпеку людей поруч!" — написала Онищук.

Фото: Telegram/Світлана Онищук

Що відомо про обстріли на Франківщині

Ракетний удар у Коломийському районі

11 серпня 2023 року орієнтовно о 10:00 російська ракета "Кинджал" влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім’я з трьома дітьми. Під час ракетного удару загинув 8-річний Володя Балабаник, який перебував на подвір’ї.

перебував на подвір’ї. Під час атаки 11 серпня росіяни спрямували чотири ракети "Кинджал" на Івано-Франківщину, щоб завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання до Європи.

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