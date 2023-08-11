15 серпня 2023 року внаслідок ракетної атаки РФ на Івано-Франківщині спрацювала система протиповітряної оборони. Уламки ракети влучили на приватне подвір’я. Пошкоджені господарські будівлі та житловий будинок. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму Telegram-каналі.
За її словами, травмованих немає.
Фото: Telegram/Світлана Онищук
"Слова вдячності нашим захисникам, які боронять наші землю та небо! А прикарпатцям нагадую: війна триває! Не нехтуйте сигналами "повітряної тривоги". Подбайте про свою безпеку та безпеку людей поруч!" — написала Онищук.
Фото: Telegram/Світлана Онищук
Що відомо про обстріли на Франківщині
- З 24 лютого 2022 року війська РФ обстрілювали на Івано-Франківщині аеродроми, теплоелектростанцію та будинок у Тлумацькій громаді. У перший день війни — 24 лютого — ракетним обстрілам піддалися два аеродроми — в селі Корнич Коломийського району та в Івано-Франківську. Тоді армія РФ намагалася знищити аеропорт та склади ПММ.
- 11 березня зранку в Івано-Франківську пролунали три вибухи. Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що ворог завдав по місту ракетний удар. Крім того, тоді не спрацювала загальноукраїнська система тривоги.
- Вранці 13 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи після відбою повітряної тривоги.
- Вранці 10 жовтня РФ обстріляла Бурштинську ТЕС. Удар по енергооб'єкту підтвердив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.
- На території Бурштинської ТЕС зафіксували влучання чотирьох ракет. Вони поцілили у відкритий розподільчий пристрій теплоелектростанції.
- 19 жовтня військові РФ вдруге обстріляли Бурштинську ТЕС.
- Вранці 29 грудня військові РФ влучили ракетою в житловий будинок у селі Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині. Окрім цього, армія РФ обстріляла об'єкт енергетичної інфраструктури в області. Внаслідок обстрілу працівника компанії з уламковими пораненнями госпіталізували в лікарню.
- 14 січня 2023 року росіяни вчетверте обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури у Бурштині. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила: понад рік потрібно, щоб відновити енергооб'єкт.
- 10 лютого 2023 року російські військові під час повітряної тривоги, яка тривала понад три години, обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Окрім цього, під час повітряної тривоги успішно спрацювали сили протиповітряної оборони на території області.
- 9 березня 2023 року російські військові обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.
- Уночі 25 травня 2023 року військові РФ атакували Івано-Франківщину ударними дронами іранського виробництва — "шахедами". На Франківщині працювали сили ППО. Унаслідок атаки пошкоджень та руйнувань не виявили
Ракетний удар у Коломийському районі
- 11 серпня 2023 року орієнтовно о 10:00 російська ракета "Кинджал" влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім’я з трьома дітьми. Під час ракетного удару загинув 8-річний Володя Балабаник, який перебував на подвір’ї.
- Під час атаки 11 серпня росіяни спрямували чотири ракети "Кинджал" на Івано-Франківщину, щоб завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання до Європи.
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