НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Снятинській громаді на Франківщині підраховують збитки, завдані уламками російської ракети
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Снятинській громаді на Франківщині підраховують збитки, завдані уламками російської ракети

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Снятинській громаді на Франківщині підраховують збитки, завдані уламками російської ракети
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У Снятинській громаді, що на Івано-Франківщині, підраховують збитки, завдані уламками ракети РФ. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Снятинської громади Василь Анатійчук.

У Снятинській громаді на Франківщині підраховують збитки, завдані уламками російської ракети
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Вранці 15 серпня в одному із сіл нашої територіальної громади було падіння уламків російської ракети. Пошкоджені хати, господарські приміщення та будівлі. На щастя, без травмованих", — каже Василь Анатійчук.

У Снятинській громаді на Франківщині підраховують збитки, завдані уламками російської ракети
Пошкоджене уламками російської ракети господарське приміщення у Снятинській громаді. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За його словами, вранці відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради.

У Снятинській громаді на Франківщині підраховують збитки, завдані уламками російської ракети
Стіна житлового будинку, пошкоджена уламками ракети РФ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"За розпорядженням міського голови утворили комісію, яка має складати акти про пошкоджене майно та створити план дій для подальшого відновлення будівель та цих споруд. Найбільше постраждав будинок, біля якого впали уламки ракети. Повибивало шибки, пошкодило дах. Дім відновленню підлягає", — додає Василь Анатійчук.

У Снятинській громаді на Франківщині підраховують збитки, завдані уламками російської ракети
Пошкодження всередині житлового будинку. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На місці працюють слідчі та вибухотехніки.

У Снятинській громаді на Франківщині підраховують збитки, завдані уламками російської ракети
Господарське приміщення, пошкоджене уламками російської ракети. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Що відомо про обстріли на Франківщині

Ракетний удар у Коломийському районі

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Зруйнована лікарня в Херсоні
Армія РФ повністю зруйнувала 26 закладів охорони здоров'я на Херсонщині. Керівник ОВА про медустанови області
Як &quot;освітню організацію&quot;. У держреєстрі юридичних осіб Білорусі зареєстрували &quot;Групу &quot;Вагнера&quot;
Як "освітню організацію". У держреєстрі юридичних осіб Білорусі зареєстрували "Групу "Вагнера"
&quot;Ми тут прожили 16 років&quot;. Історія мешканки однієї із найбільш пошкоджених квартир у Львові
"Ми тут прожили 16 років". Історія мешканки однієї із найбільш пошкоджених квартир у Львові
Третя штурмова бригада. Прощання із військовослужбовцем Михайлом Колесніком: фото
"Він був патріотом до останнього свого подиху". У Запоріжжі попрощалися із військовослужбовцем Михайлом Колесніком
На початок