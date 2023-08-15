У Снятинській громаді, що на Івано-Франківщині, підраховують збитки, завдані уламками ракети РФ. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Снятинської громади Василь Анатійчук.
"Вранці 15 серпня в одному із сіл нашої територіальної громади було падіння уламків російської ракети. Пошкоджені хати, господарські приміщення та будівлі. На щастя, без травмованих", — каже Василь Анатійчук.
За його словами, вранці відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради.
"За розпорядженням міського голови утворили комісію, яка має складати акти про пошкоджене майно та створити план дій для подальшого відновлення будівель та цих споруд. Найбільше постраждав будинок, біля якого впали уламки ракети. Повибивало шибки, пошкодило дах. Дім відновленню підлягає", — додає Василь Анатійчук.
На місці працюють слідчі та вибухотехніки.
Що відомо про обстріли на Франківщині
- З 24 лютого 2022 року війська РФ обстрілювали на Івано-Франківщині аеродроми, теплоелектростанцію та будинок у Тлумацькій громаді. У перший день війни — 24 лютого — ракетним обстрілам піддалися два аеродроми — в селі Корнич Коломийського району та в Івано-Франківську. Тоді армія РФ намагалася знищити аеропорт та склади ПММ.
- 11 березня зранку в Івано-Франківську пролунали три вибухи. Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що ворог завдав по місту ракетний удар. Крім того, тоді не спрацювала загальноукраїнська система тривоги.
- Вранці 13 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи після відбою повітряної тривоги.
- Вранці 10 жовтня РФ обстріляла Бурштинську ТЕС. Удар по енергооб'єкту підтвердив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.
- На території Бурштинської ТЕС зафіксували влучання чотирьох ракет. Вони поцілили у відкритий розподільчий пристрій теплоелектростанції.
- 19 жовтня військові РФ вдруге обстріляли Бурштинську ТЕС.
- Вранці 29 грудня військові РФ влучили ракетою в житловий будинок у селі Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині. Окрім цього, армія РФ обстріляла об'єкт енергетичної інфраструктури в області. Внаслідок обстрілу працівника компанії з уламковими пораненнями госпіталізували в лікарню.
- 14 січня 2023 року росіяни вчетверте обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури у Бурштині. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила: понад рік потрібно, щоб відновити енергооб'єкт.
- 10 лютого 2023 року російські військові під час повітряної тривоги, яка тривала понад три години, обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Окрім цього, під час повітряної тривоги успішно спрацювали сили протиповітряної оборони на території області.
- 9 березня 2023 року російські військові обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.
- Уночі 25 травня 2023 року військові РФ атакували Івано-Франківщину ударними дронами іранського виробництва — "шахедами". На Франківщині працювали сили ППО. Унаслідок атаки пошкоджень та руйнувань не виявили
Ракетний удар у Коломийському районі
- 11 серпня 2023 року орієнтовно о 10:00 російська ракета "Кинджал" влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім’я з трьома дітьми. Під час ракетного удару загинув 8-річний Володя Балабаник, який перебував на подвір’ї.
- Під час атаки 11 серпня росіяни спрямували чотири ракети "Кинджал" на Івано-Франківщину, щоб завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання до Європи.
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