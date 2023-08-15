У Снятинській громаді, що на Івано-Франківщині, підраховують збитки, завдані уламками ракети РФ. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Снятинської громади Василь Анатійчук.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Вранці 15 серпня в одному із сіл нашої територіальної громади було падіння уламків російської ракети. Пошкоджені хати, господарські приміщення та будівлі. На щастя, без травмованих", — каже Василь Анатійчук.

Пошкоджене уламками російської ракети господарське приміщення у Снятинській громаді. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За його словами, вранці відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради.

Стіна житлового будинку, пошкоджена уламками ракети РФ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"За розпорядженням міського голови утворили комісію, яка має складати акти про пошкоджене майно та створити план дій для подальшого відновлення будівель та цих споруд. Найбільше постраждав будинок, біля якого впали уламки ракети. Повибивало шибки, пошкодило дах. Дім відновленню підлягає", — додає Василь Анатійчук.

Пошкодження всередині житлового будинку. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На місці працюють слідчі та вибухотехніки.

Господарське приміщення, пошкоджене уламками російської ракети. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Що відомо про обстріли на Франківщині

Ракетний удар у Коломийському районі

11 серпня 2023 року орієнтовно о 10:00 російська ракета "Кинджал" влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім’я з трьома дітьми. Під час ракетного удару загинув 8-річний Володя Балабаник, який перебував на подвір’ї.

перебував на подвір’ї. Під час атаки 11 серпня росіяни спрямували чотири ракети "Кинджал" на Івано-Франківщину, щоб завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання до Європи.

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