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У Полтаві відкрили фотовиставку, присвячену археологам, які беруть участь в російсько-українській війні
АрхеологіяВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Полтаві відкрили фотовиставку, присвячену археологам, які беруть участь в російсько-українській війні

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Виставка "Археологія. Війна"
Суспільне Полтава

У Полтаві з нагоди Дня археолога відкрили фотопроєкт «Археологія. Війна». До цієї виставки увійшли 20 світлин дослідників Більського городища, які стали на захист кордонів України під час російсько-української війни.

До виставки увійшло 20 світлин. Всі вони зроблені під час розкопок на Більському городищі у 2020-21 роках. Герої світлин - археологи і дослідники, які з 2014 року продовжують захищати Україну, повідомила Суспільному авторка проєкту Оксана Дорошенко.

"До Дня археолога мені захотілося якось, наскільки ми можемо, хоча б емоційно, наскільки ми можемо словами, вербально підтримати своїх колег, які зараз служать, у важких умовах перебувають, і нагадати їм про мирне життя", — говорить авторка фотопроєкту Оксана Дорошенко.

Фотовиставка в Краєзнавчому музеї
Фотовиставку відкрили в дворику "Краєзнавчого музею". Суспільне Полтава

"Це був чудовий сезон, було багато цікавих знахідок, і був дуже класний сезон в емоційному плані. З одного боку, це дуже приємно і радісно, це щирі емоції – розуміти, що про тебе пам’ятають, розуміти, що це важливо, що твоє життя до цього моменту теж мало певне значення. Не тільки в тому, що ми зараз робимо, а й те, що ми робили раніше. З іншого боку, трошки тяжко розуміти, що на цих світлинах є наші побратими, які вже, на жаль, ніколи не будуть з нами", — каже учасниця фотопроєкту археологиня-військовослужбовиця Анна Аргунова. Нині вона служить у 251-му батальйоні тероборони Києва.

У Полтаві відкрили фотовиставку, присвячену археологам, які беруть участь в російсько-українській війні
Вхід на фотовиставку вільний. Суспільне Полтава

"Ідея виникла у нас з Оксаною Дорошенко ще 2022-го року. Власне, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, дуже багато хлопців-археологів, які до цього працювали на Древньому Гелоні, пішли захищати кордони української держави. На жаль, 22-го року у нас не вийшло цю ідею реалізувати", — каже співорганізатор фотопроєкту Ігор Корост.

Тут представлені фото Олега Сабадаша та Олександра Шепілова. Ці археологи полягли на війні.

"Ці люди, що зображені на світлинах, вони зараз воюють. Деяких, на жаль, вже немає в живих. Двоє з цих археологів-військових минулого року полягли в боях з окупантами, і ця виставка також і на честь їхньої пам’яті", — говорить авторка фотопроєкту Оксана Дорошенко.

Цей фотопроєкт представили до Дня археолога, який відзначають щорічно 15 серпня.

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