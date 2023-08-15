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Навчання і психологічна підтримка. У Покровську створюють центр для жінок
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Навчання і психологічна підтримка. У Покровську створюють центр для жінок

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Навчання і психологічна підтримка. У Покровську створюють центр для жінок
Фото: Покровська МВА

У Покровську Донецької області відкриють громадський центр для жінок, де вони зможуть отримати психологічну, соціальну та юридичну допомогу. Нині у хабі завершують капітальний ремонт.

Про це повідомили в Покровській МВА.

За даними МВА, ремонт будівлі, де розташовується хаб, розпочався майже місяць тому. Початково планувалися косметичні оздоблювальні роботи, але під час демонтажу стін і підлоги вирішили зробити капітальний ремонт.

Як розповіла заступниця начальника Покровської МВА Олена Харчевна, цей громадський простір розрахований на різні цільові групи.

"Плануємо проводити заняття з логопедом, навчання англійської мови, а також надання психологічної підтримки для жінок, дівчат-підлітків. Також можлива організація майстер-класів, презентацій для розвитку бізнесу та стартапів", — зазначила вона.

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