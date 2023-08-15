Стан працівників промислового підприємства, які 15 серпня отримали травми внаслідок ракетного обстрілу, медики оцінюють як середньої важкості.

Двоє із трьох травмованих нині в обласній лікарні, — розповів Суспільному лікар-нейрохірург Сергій Фецяк.

"Є травма вибуховою хвилею, є травма уламками якихось конструкцій. В одного травма і голови і тулуба, в іншого — тільки хребта. Це серйозні травми", — сказав лікар.

Зі слів Сергія Фецяка, обом травмованим призначили лікування. Вони поки залишаться у стаціонарі. "Ведеться спостереження, бо травма може проявити себе трошки пізніше", — додав нейрохірург.

Лікар-нейрохірург Волинської обласної лікарні Сергій Фецяк. Фото: Суспільне Луцьк

Ще один травмований нині у міській клінічній лікарні. З власних джерел Суспільне дізналося, що працівника ушпиталили через опіки. У якому він стані, працівники медзакладу не коментують.

Як розповів під час брифінгу в адміністрації області виконувач обов'язків керівника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Демидюк, внаслідок влучання ракет сталася пожежа і обвал залізобетонних конструкцій підприємства.

З-під завалів рятувальники деблокували тіла трьох загиблих і врятували одного із працівників.

За коментарем Суспільне також звернулося до керівника промислового підприємства, у яке поцілили російські ракети. Він просить не озвучувати назву об'єкта.

Зі слів керівника, нині працівники оцінюють збитки і наслідки влучання, на це знадобиться орієнтовно тиждень. Він додав, що нині немає розуміння, чи зможе завод повноцінно запрацювати найближчим часом.

Що відомо про ракетний удар по підприємству

Зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.

Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню. Після огляду одного із травмованих відпустили на амбулаторне лікування.

Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку врятували одного із працівників.

За фактом ракетного удару по підприємству у Луцьку слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

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