Внаслідок ракетного удару Росії по промисловому підприємству у Луцьку загинули троє чоловіків. Ще четверо людей травмувалися, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Усі травмовані та загиблі — працівники заводу, розповіла Суспільному колишня працівниця підприємства, лучанка Марія Фідрик.

Зі слів жінки, працівники, які загинули, під час повітряної тривоги не перебували в укритті: "Без сліз не можу сказати нічого. 36 років пропрацювала тут на заводі. Дуже тяжко, людей знаю цих, які загинули".

За даними обласної прокуратури, загиблим працівникам було 27, 52 та 55 років. Усі вони — жителі Луцька.

Наразі двоє травмованих знаходяться в обласній клінічній лікарні. Ще один працівник із опіками був ушпиталений в міську клінічну лікарню. Четвертий травмований лікується амбулаторно.

Суспільне звернулося за коментарем до керівництва підприємства. Там наразі не коментують наслідки ракетного удару і просять не розголошувати назву об'єкта.

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