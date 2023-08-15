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СБУ розпочала кримінальне провадження через ракетний удар по підприємству у Луцьку
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СБУ розпочала кримінальне провадження через ракетний удар по підприємству у Луцьку

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За фактом ракетного удару по підприємству у Луцьку слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомили в обласному управлінні Служби безпеки України, наразі слідчі збирають та досліджують речові докази, а також опитують потерпілих і свідків.

Досудове розслідування розпочали за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Особа кожного російського військовика, причетного до вчинення воєнних злочинів в Україні, буде встановлена", — додали в СБУ.

Що відомо про ракетний удар по підприємству

Зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.

Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню.

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