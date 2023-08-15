На підприємстві у Луцьку, куди влучили дві ракети, врятували працівника

Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку врятували одного із працівників.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Чоловік, який працював у нічну зміну, через обвал конструкцій одного із цехів опинився під завалами, повідомили рятувальники.

Наразі врятований чоловік у лікарні. Окрім нього у медзакладах міста — ще двоє травмованих. Ще один робітний отримав легкі травми і лікується вдома, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

За даними ДСНС, на місці ракетного удару у Луцьку працювали 34 рятувальники та 11 одиниць техніки. З-під завалів також деблокували тіла трьох загиблих працівників.

Що відомо про ракетний удар по підприємству

Зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.

Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню. На місці продовжують працювати правоохоронці.

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