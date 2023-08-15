Станом на 15 серпня Миколаївський баскетбольний клуб "Ніко-Баскет" налічує дев'ять гравців. У спортшколі "Надія" команда тренується вісім разів на тиждень. Спортсмени готуються до сезону 2023-2024, який клуб відіграє у Вищій лізі України. Матчі стартують в жовтні у Києві.

Про це кореспондентам Суспільного повідомив головний тренер Муніципального баскетбольного клубу "Ніко-Баскет" Валентин Берестнєв.

"Підвищення фізичного стану. Ми маємо намір змінити тактичний малюнок, тому буде багато тактичних тренувань. Думаю, десь у вересні ми додамо ще одне тренування, тому що команда вийшла з відпустки й не всі гравці у належній формі", — говорить Валентин Берестнєв.

Головний тренер МБК "Ніко-Баскет" Валентин Берестнєв, 15 серпня 2023 року. Фото: Володимир Степанов/Суспільне Миколаїв

Один з найдосвідченіших гравців команди — її 24-річний лідер і капітан Богдан Лук’ян. Розігруючий захисник гратиме у формі "Ніко-Баскета" шостий сезон. Богдан розповідає, у минулому сезоні умови для підготовки були гіршими: команда займалася за межами спортшколи "Надія", гравців не вистачало навіть для ігрового спарингу серед команди.

"Було шість чоловік, п'ять. Тобто ми не могли потренуватися п'ять на п'ять. Цього року (2023 — ред.) додалися люди, і я думаю, у нас покращиться ігрова практика, і це буде набагато краще в ігровому процесі, коли почнеться чемпіонат", — додає гравець баскетбольного клубу Богдан Лук'ян.

Капітан команди Богдан Лук'ян, 15 серпня 2023 року. Фото: Володимир Степанов/Суспільне Миколаїв

"Ніко-Баскет" потребує підсилення, перш за все на позиції атакувального захисника та центрового, говорить наставник команди Валентин Берестнєв. Окрім того, клуб намагається підписати контракти з кількома ветеранами.

"Шукаємо, шукаємо ветеранів. І ми готові зробити пропозицію нашому миколаївському ветерану — Олексію Онуфрієву. Ми будемо дуже задоволеними, тому що Олексій дуже досвідчений гравець, а досвід — те, чого не вистачає цій команді", — каже тренер.

Ігрову практику команда отримуватиме за межами Миколаєва.

"У південному регіоні ми не можемо грати ані в Одесі, ані у місті Южному, ані у Кривому Розі. Мабуть, ми поїдемо у Київ, зіграємо якийсь турнір. Можливо, десь ближче — у Вінниці. Але на сьогодні ми нічого про це не знаємо, у нас немає таких планів. Ми плануємо це на другу половину вересня", — говорить головний тренер Валентин Берестнєв.

Тренування команди у спортшколі "Надія", 15 серпня 2023 року. Фото: Володимир Степанов/Суспільне Миколаїв

Минулого сезону миколаївському клубу не вистачило однієї перемоги, аби потрапити до плей-офф. За словами тренера, попри молодість та недоукомплектованість, команді до снаги зробити крок вперед.

"Я думаю, що цього року (2023 — ред.) ці ж гравці стали досвідченішими, зможуть показати більш дорослий баскетбол і ми потрапимо якщо не до призерів, то, сподіваюся, шостими ми станемо", — додає Валентин Берестнєв.

Сезон 2023-2024 стартує шостого жовтня. 12 команд зіграють між собою у три кола. Далі — плей-офф, у форматі "фінал вісьмох".

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