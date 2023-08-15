У митрополита УПЦ Павла інфаркт — адвокат

Екснаміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Української православної церкви Павлу (Лебедю) діагностували гострий інфаркт міокарда. Відучора, 14 серпня, він перебуває на стаціонарному лікуванні у кардіовідділенні однієї з лікарень Києва.

Про стан здоров'я клірика повідомив у Telegram його адвокат протоієрей Микита Чекман, посилаючись на дані лікарів.

Колишнього намісника Києво-Печерської Лаври, митрополита Української православної церкви Павла (Лебедя) госпіталізували 14 серпня. Представники УПЦ пізніше уточнили, що священнослужителю зробили хірургічну операцію на судинах серця.

Адвокат Микита Чекман у коментарі Суспільному повідомив, що митрополит нині відновлюється після операції. Йому не можна підніматися з ліжка.

"Я не можу з лікарями більш неофіційно спілкуватись, я ж не є родичем. Те, що я знаю, я повідомляю суспільству узгоджену позицію. Більш детально не можу вам пояснити", — сказав адвокат.

Юрист вважає, що в такій ситуації правоохоронні органи зобов'язані зупинити будь-яке провадження (щодо митрополита Павла — ред.) у зв'язку зі станом здоров'я підозрюваного, згідно з нормами кримінально-процесуального законодавства.

Що відомо про справу проти колишнього намісника Києво-Печерської Лаври Павла

СБУ заявила про викриття нових фактів підривної діяльності проти України від митрополита УПЦ Павла Лебедя. Настоятелю Києво-Печерської Лаври 13 липня оголосили нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу: заперечення збройної агресії РФ і порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.

1 квітня СБУ вручила підозру наміснику Лаври та митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) за двома статтями кримінального кодексу: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ). У СБУ уточнили, Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.

Того ж дня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому намісникові Києво-Печерської лаври, митрополитові УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Крім того митрополита зобов'язали носити електронний браслет. Згодом це рішення апелювали.

13 квітня митрополит Павло звернувся до Офісу омбудсмана щодо порушення права на свободу совісті, віросповідання та дискримінації.

29 травня митрополиту Павлу продовжили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 1 липня. Після його знову продовжили на два місяці.

14 липня Митрополиту УПЦ МП Павлу суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня або заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

7 серпня митрополита Павла випустили з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 33,3 млн грн. В СБУ пояснили, що звільнення з-під варти не означає закриття справи щодо священнослужителя УПЦ.