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Данілов виключив автономію для демілітаризованого Донбасу після звільнення: "Україні було достатньо Криму"
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Данілов виключив автономію для демілітаризованого Донбасу після звільнення: "Україні було достатньо Криму"

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Данілов виключив автономію для демілітаризованого Донбасу після звільнення: &quot;Україні було достатньо Криму&quot;
Секретар РНБО Олексій Данілов під час інтерв'ю виданню Associated Press, 17 квітня 2023 року, фото: AP

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов виключив автономію для демілітаризовного Донбасу після звільнення, зазначивши, що Україні "вже було достаньо Криму".

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Пам'ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", — наголосив Данілов.

Секретар РНБО також відповів на запитання щодо заяви невизного низкою країн президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що РФ та Україна обговорювали можливість "оренди Криму" навесні 2022 року.

"Так звана "оренда" українського Криму Росією неможлива. Вони вже були нашими орендарями. Дуже скоро вони вимагатимуть стати власниками того, що орендуют", — підкреслив посадовець.

Що відомо про звільнення населених пунктів на Донеччині

  • Сили оборони 11 червня деокупували село Макарівка, що в кілометрі від Благодатного та за три від Нескучного.
  • Українські військові 12 червня звільнили село Сторожеве поблизу Великої Новосілки у Волноваському районі.
  • Захисники 26 червня звільнили Рівнопіль на Донеччині.
  • 27 липня, ввечері, стало відомо, що 35-та окрема бригада морської піхоти та 7-й окремий батальйон "Арей" звільнили село Старомайорське.
  • ЗСУ 26 липня мали успіх у районі Старомайорського та закріплюються на досягнутих рубежах.

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