Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов виключив автономію для демілітаризовного Донбасу після звільнення, зазначивши, що Україні "вже було достаньо Криму".

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Пам'ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", — наголосив Данілов.

Секретар РНБО також відповів на запитання щодо заяви невизного низкою країн президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що РФ та Україна обговорювали можливість "оренди Криму" навесні 2022 року.

"Так звана "оренда" українського Криму Росією неможлива. Вони вже були нашими орендарями. Дуже скоро вони вимагатимуть стати власниками того, що орендуют", — підкреслив посадовець.

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