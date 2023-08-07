З 15 серпня по 30 вересня на території Кіровоградської області заборонили вилов раків. Це інформація від начальника обласного управління Держагенства меліорації та рибного господарства Дмитра Костінюка. Протягом цього періоду відбувається линька раків, під час якої вони найбільш вразливі, тому, з метою охорони та збереження їхньої популяції, щороку водять цю заборону.

За вилов під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3332 гривні.

За завдання істотної шкоди через незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом статтею 249 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність. Санкція статті передбачає 51000-85000 штрафу або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Після закінчення заборони можна буде ловити не більше ніж 30 раків за добу у водоймах загального користування, та 50 – у водоймах, де впроваджене платне рибальство. Мінімальний розмір рака, дозволеного до вилову – десять сантиметрів (вимірюється по спині від середини ока до кінця центральної пластини хвостового плавника – ред.). Крім того, заборонено ловити раків вночі із застосуванням підсвічування.

Попередня заборона на вилов риби й раків у водоймах Кіровоградської області тривала з 1 квітня по 30 червня.

За словами інспектора кіровоградського рибоохоронного патруля Миколи Полтавця, у 2022 році в період заборони вилову раків піймали порушника, який завдав збитків державі на 3,8 мільйона гривень. Кількість виловлених раків перевищувала тисячу.

"Під час рейдів виявляємо порушників або випадково натрапляємо на данні порушення, складаємо адміністративні протоколи".

Як линяє рак

Линька – заміна хітинового покриву, що прикриває тіло рака. В цей період оновлюються й зябра та органи травлення. Період линьки припадає на літні місяці. Молоді раки змінюють свій панцир частіше ніж літні особини: вісім разів за перший рік життя, п’ять – за другий, решту життя – до дох разів на рік. Линька триває до 15 хвилин, однак хітиновому покриву потрібен час, щоб зміцніти.