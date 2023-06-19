На Лимано-Куп'янському та Бахмутському напрямках російські окупаційні війська понад тисячу разів обстріляли позиції українських захисників та завдали 14 авіаударів.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

За його інформацією на Лимано-Куп'янському, напрямку армія РФ двічі атакувала та 555 разів обстріляла позиції оборонців з артилерії та здійснила 5 авіанальотів.

Українські військові знищили 35 окупантів, 45 поранили. Також знищили танки Т-72 та Т-62, самохідну артустановку, дрон-камікадзе та два автомобілі.

"Це дуже цікавий факт, що на цьому напрямку з'являється техніка 1960-х років. Ми і до того бачили старші зразки, як то БМП-1, які зняті з озброєння", — розказав Череватий.

Також він зазначив, що у російських військ на цьому напрямку відбувається ротація через великі втрати особового складу.

"Вони (російські війська — ред.) мають проблеми з особовим складом, бо наші воїни завдяки мужності та героїзму знищують їх у великих об'ємах. Тому вони мають постійно ротувати. Вони використовують загони, які складаються з різних родів військ", — зазначив речник.

За інформацією заступниці Міноборони Ганни Маляр, на Лиманському і Куп‘янському підтягнули резерви та намагаються наступати.

"Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів.Тривають гарячі бої", — написала вона.

За інформацією Череватого, на Бахмутському напрямку тривають позиційні бої. Протягом останньої доби російські війська 407 разів артилерії та дев'ять авіанальотів.

Українські військові на цьому напрямку знищили 80 російських окупантів, 136 поранили та двох взяли у полон. Також знищили комплекс спостереження та підбили БПЛА.

Також Череватий розказав, що на Бахмутському напрямку на позиції "Вагнера" зайшли російські десантники.

"У нормальній ситуації це могла б бути ознака підготовки до штурму. Але вони їх використовують, як піхоту для стримування. Вони бачили, як виходив розбитий "Вагнер", вони знали про втрати. Вони розуміли, що Бахмут — синонім смерті. Вони дуже обережні в плані проведення атак", — розказав Череватий.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом останньої доби відбулось 39 боїв. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 19 червня.

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