Зеленський обговорив з головою Світового банку подальший розвиток співпраці

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з головою Світового банку Аджаєм Бангою.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії Росії. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема задля мобілізації міжнародної підтримки", — йдеться у дописі президента України.

Зеленський також відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією.

Окрім цього президент наголосив на зацікавленості у співробітництві під час повоєнної трансформації України й запросив фінустанову відновити роботу на території нашої держави.

"Запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні й наголосив: ми зацікавлені у співробітництві під час повоєнної трансформації України, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці", — написав Володимир Зеленський.

3 травня виконавча рада Світового банку затвердила на посаду президента фінустанови Аджая Бангу. Його обрали на п'ятирічний термін, який почався 2 червня цього року. Він став чотирнадцятим главою банку. До цього Аджай Банга обіймав посаду віцепрезидента General Atlantic. Раніше він був президентом і генеральним директором Mastercard.

Що відомо про потреби на повоєнну відбудову України

У вересні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на відбудову і відновлення України внаслідок війни Росії проти України потрібно 349 мільярдів доларів. Він зазначив, що сума неостаточна, адже бойові дії та ракетні обстріли РФ тривають.

У березні 2023 року Світовий банк повідомив, що на повоєнне відновлення України потрібно 411 млрд доларів.

14 червня Світовий банк повідомив, що уряди Ісландії, Латвії та Нідерландів зробили нові грантові внески до Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України задля відбудови. Фінансування URTF наразі досягло понад 920 мільйонів доларів.

21-22 червня Сполучене Королівство спільно з Україною проведуть у Лондоні міжнародну Конференцію з питань відновлення України.