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Більшість українців прагнуть зміни центральної влади після війни — опитування КМІС
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Більшість українців прагнуть зміни центральної влади після війни — опитування КМІС

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Більшість українців прагнуть зміни центральної влади після війни — опитування КМІС
Засідання Верховної Ради України, в Києві, 29 травня 2023 року, фото: УНІАН

Переважна більшість українців (73%) підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги України у війні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги. Далі йде уряд – його хотіли б змінити 47% респондентів.

Водночас найменше респондентів – 23% – хотіли б змінити після перемоги президента.

Більшість українців прагнуть зміни центральної влади після війни — опитування КМІС
Більшість українців прагнуть зміни центральної влади після війни — опитування КМІС. Результати опитування, фото: КМІС
"Україна є яскравим прикладом "ефекту гуртування довкола прапора": хоча підтримка дій центральної влади поступово знижувалася перед початком 2022 року, проте після широкомасштабного вторгнення населення "розставило пріоритети" і наразі ми бачимо загалом високу підтримку дій влади – для досягнення Перемоги", — прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Водночас він зазначив, що попри те, що українці згуртувалися для відсічі ворогу, це не означає, що вони готові "заплющити очі на зловживання чи некомпетентність певних політиків, чи урядовців".

Опитування проводилось упродовж 26 травня-5 червня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 1029 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

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