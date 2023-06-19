У Миколаєві діє заборона на вилов риби та купання у водоймах. Що відомо

З 19 червня купатися та ловити рибу в акваторії Миколаївщини заборонено. Це пов’язано з підривом російськими військами Каховської ГЕС та ймовірності розповсюдження інфекцій. Втім заборони дотримуються не всі.

Про небезпеку у водоймах кореспондентам Суспільного розповів головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко.

За словами головного державного санітарного лікаря Миколаївської області та члена комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Володимира Клочка, заборона купання і рибної ловлі є найголовнішим фактором, щоб запобігти виникненню інфекційних хвороб.

"На сьогодні ніякої холери поки що не виявлено. Те, що в нас відбувається зі знахідками холероподібного вібріона. Це, щоб ви розуміли індикатор, що дає можливість бути холері і розповсюджуватись оскільки створені всі для неї умови", — розповів Володимир Клочко.

Чоловік на березі річки. Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв

Втім не всі миколаївці прислухаються до заборони. Зокрема 19 червня на пляжах Миколаєва люди відпочивали та пірнали у річку. Жителька мікрорайону Намив Ірина прийшла поплавати.

"У нас щороку заборона купання, риболовлі. У нас так люблять заборони. Хай би вони собі позабороняли. Зараз говорять різне. Те, що хоче, той говорить. В нашій миколаївській водичці з крана краще не обмиватися, але я обмиваюсь. Я надіюсь на свій хороший імунітет", — сказала Ірина.

Жителька Миколаєва Ірина на узбережжі. Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв

У районах, які постраждали внаслідок підтоплення діє заборона на вилов риби.

"Заборонено лов риби в постраждалих районах. Щодо продажу риби, рибопродуктів інших біоресурсів вчора на комісії це було зазначено чекаємо документ підписаний і починаємо відпрацьовувати", — розповіла перша заступниця начальника держекоінспекції в Миколаївській області Яна Майборода.

З 8:00 рибалить житель мікрорайону Намив Віктор. Чоловік говорить, ловить рибу для своєї кішки Бусі.

"Мені робити нічого. Мені вже 85 років. Тому я ходжу на рибалку для того, щоб просто отримати задоволення. Мені риба не потрібна. Мені просто отримати насолоду. Посидіти. Сам процес", — говорить чоловік.

Рибалка Віктор. Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв

До якого часу діятиме заборона на купання та ловлю риби Володимир Клочко не говорить. За словами санітарного лікаря, на випадок поширення інфекційних захворювань у Миколаєві розгорнуто 1040 ліжок для інфекційних хворих.

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