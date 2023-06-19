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Росія в обхід санкцій купує західні боєприпаси — Politico
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Росія в обхід санкцій купує західні боєприпаси — Politico

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Росія в обхід санкцій купує західні боєприпаси — Politico
Снайперська гвинтівка H-S Precision Pro Series 2000 HTR калібру 338 Lapua Magnum, фото: Wikipedia

Росія в обхід санкцій продовжує купувати західні боєприпаси, зокрема патрони, виготовлені американською компанією Hornady.

Про це йдеться у розслідуванні Politico.

Так, журналісти знайшли відеоролик, у якому найманець ПВК "Вагнер" "рекомендує" гвинтівку Orsis T-5000 та розповідає, що у ній використовуються західні боєприпаси 338 калібру.

При цьому Orsis T-5000 виробляється московською компанією "Промтехнологія", яка перебуває під санкціями США.

У Politico з'ясували, що "Промтехнологія" та інша російська фірма під назвою "Тетіс" придбали сотні тисяч патронів, виготовлених американською компанією Hornady.

"Інформація про закупівлю такого обладнання ховається на виду: деталі угод — імпортери, постачальники та описи товарів — може знайти в Інтернеті будь-хто, хто має доступ до російського Інтернету та розуміє міжнародні коди митної класифікації", — кажуть у виданні.

Зазначається, що "Промтехнологія" у своїх деклараціях на отримання боєприпасів вказує, що кулі Hornady нібито використовуються у "цивільній нарізній зброї". та "цивільній вогнепальній зброї".

Однак як наголошують у Politico, такий опис не відповідає дійсності, адже зокрема 338 Lapua Magnum не є "мисливським патроном" – це потужний далекобійний снаряд, розроблений західними військовими у 1980-х роках, який використовували снайпери в Іраку та Афганістані.

Генеральний директор Hornady Стів Горнаді заперечив продаж боєприпасів Росії під час війни.

"Ми категорично не експортуємо нічого до Росії і не маємо дозволу на експорт до Росії з 2014 року", — сказав він у коментарі Politico.

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