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В окупованому Дебальцевому російські військові грабують підприємців
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В окупованому Дебальцевому російські військові грабують підприємців

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В окупованому Дебальцевому російські військові грабують підприємців
Російські військові у Волновасі на Донеччині, 11 квітня 2022 року, фото: Getty Images

На окупованих територіях Донеччини російські окупанти грабують місцевих підприємців, магазини та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"13 червня цього року у Дебальцевому на тимчасово окупованій території у Донецькій області російські військовослужбовці скоїли масштабне пограбування місцевих підприємств, об'єктів інфраструктури, магазинів побутової техніки та продуктових мереж", — написала вона.

За її інформацією, награбоване окупанти на військових вантажівках вивезли в бік Луганщини.

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