В окупованому Дебальцевому російські військові грабують підприємців

На окупованих територіях Донеччини російські окупанти грабують місцевих підприємців, магазини та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"13 червня цього року у Дебальцевому на тимчасово окупованій території у Донецькій області російські військовослужбовці скоїли масштабне пограбування місцевих підприємств, об'єктів інфраструктури, магазинів побутової техніки та продуктових мереж", — написала вона.

За її інформацією, награбоване окупанти на військових вантажівках вивезли в бік Луганщини.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram