Китай запевнив, що не надаватиме РФ зброю для війни проти України — Блінкен

Китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив Сполучені Штати, що Китай не надаватиме Росії військові засоби для їхнього використання у війні проти України.

Про це на пресконференції після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми та інші країни отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не буде надавати летальну допомогу Росії для використання в Україні. Ми цінуємо це", — підкреслив держсекретар.

Він вважає, що Китай на державному рівні дотримується своїх зобов’язань, оскільки США не фіксували жодних випадків передачі РФ китайської зброї чи техніки для війни проти України.

"Це те, що Китай говорив протягом останніх тижнів, і неодноразово говорив не лише нам, але й багатьом іншим країнам, які висловлювали це занепокоєння, що вони не надають і не будуть надавати допомогу Росії для використання в Україні. І це важливе зобов'язання і важлива політика. І, як я вже сказав, ми не бачили нічого, що суперечило б цьому", — зауважив чиновник.

Водночас Сполучені Штати стурбовані тим, що приватні компанії в Китаї, які можуть надавати допомогу, в деяких випадках використовуватимуть її для посилення військового потенціалу Росії.

"Це викликає занепокоєння. І це те, на що я вказав нашим китайським колегам і закликав їх бути пильними у відстеженні цього", — підсумував Блінкен.

США вірять, що Китай може зіграти ключову роль у вирішенні проблеми глобальної продовольчої безпеки, додав він.

"Я підкреслюю важливість підтримки довгострокового розширення Чорноморської зернової ініціативи, яка сприяла експорту майже 32 мільйонів тонн зерна з України, з яких приблизно 80 мільйонів тонн відправлено до країн, що розвиваються", — сказав держсекретар.

Водночас він наголосив, що США не мають ілюзій щодо складності двосторонніх відносин із Китаєм.

"Є багато питань, щодо яких ми глибоко, навіть категорично не погоджуємося. Ми завжди вживатимемо найкращих дій для просування інтересів американського народу", — пояснив чиновник.

За словами Блінкена, після зустрічі в Китаї він долучиться до конференції з відновлення України у Великій Британії.

"Трохи пізніше цього вечора я вирушаю до Лондона, щоб взяти участь у конференції з відновлення України, і я також матиму там можливість поінформувати союзників і партнерів про цей візит і продовжувати зміцнювати нашу співпрацю", — розповів посадовець.

Що відомо про візит Блінкена в Китай

18 червня Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років.

Як писав Reuters, очікується, що візит Блінкена прокладе шлях до нових зустрічей посадовців Китаю та США у найближчі місяці. Зокрема, Китай можуть відвідати міністр фінансів Джанет Єллен і міністр торгівлі Джини Раймондо. Це також може створити основу для зустрічей Сі Цзіньпіна та Джо Байдена на багатосторонніх самітах пізніше цього року.

18 червня Блінкен зустрівся у Пекіні з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. У пресрелізі на сайті Державного департаменту США зазначається, що перемовини були "відвертими, змістовними та конструктивними". Водночас Цінь Ган заявив, що нині китайсько-американські відносини знаходяться на "найнижчій точці" з моменту встановлення дипломатичних відносин, що "не відповідає корінним інтересам двох народів і спільним очікуванням міжнародного співтовариства".

19 червня Ентоні Блінкен під час візиту до Китаю зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. На пресконференції після зустрічі з Сі Блінкен зазначив, що США чітко усвідомлюють виклики, які створює КНР. Речниця МЗС КНР Хуа Чуньїн повідомила, що Блінкен запевнив Сі Цзіньпіна, що США дотримуються зобов’язань, взятих президентом Байденом.