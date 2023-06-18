Держсекретар США Блінкен прибув до Пекіна

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років.

Як повідомляє Reuters, державний секретар вже розпочав заплановані зустрічі в Пекіні.

"Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган привітав Блінкена та його команду біля дверей вілли на території пекінського державного гостьового будинку Diaoyutai. Після невеликого спілкування англійською вони потиснули руки", — йдеться у повідомленні.

Увійшовши до конференц-зали, ні Блікен, ні Цінь Ган не жодних коментарів для преси, яку ненадовго впустили всередину.

"Сподіваюся, ця зустріч допоможе повернути китайсько-американські відносини до того, про що домовилися два президенти на Балі", — зауважив помічник міністра закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн.

Зазначається, що Блінкен пробуде у Пекіні два дні. При цьому жодна зі сторін не очікує на "прорив у відносинах", зауважує Reuters.

За даними видання, Блінкен також ймовірно зустрінеться з першим дипломатом Китаю — Ваном Ї, а також лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сполучені Штати прагнуть встановити канали зв’язку з Китаєм, щоб гарантувати, що стратегічне суперництво між двома країнами не переросте у конфлікт, пояснюють журналісти.

Як пише Reuters, очікується, що візит Блінкена прокладе шлях до нових зустрічей посадовців Китаю та США у найближчі місяці. Зокрема, Китай можуть відвідати міністр фінансів Джанет Єллен і міністр торгівлі Джини Раймондо. Це також може створити основу для зустрічей Сі Цзіньпіна та Джо Байдена на багатосторонніх самітах пізніше цього року.