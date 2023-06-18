ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Держсекретар США Блінкен прибув до Пекіна
СШАКИТАЙДИПЛОМАТІЯСвітПодіїПолітика

Держсекретар США Блінкен прибув до Пекіна

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Держсекретар США Блінкен прибув до Пекіна
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган підж час зустрічі у Пекіні, 18 червня 2023 року. Фото: AP

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років.

Як повідомляє Reuters, державний секретар вже розпочав заплановані зустрічі в Пекіні.

"Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган привітав Блінкена та його команду біля дверей вілли на території пекінського державного гостьового будинку Diaoyutai. Після невеликого спілкування англійською вони потиснули руки", — йдеться у повідомленні.

Увійшовши до конференц-зали, ні Блікен, ні Цінь Ган не жодних коментарів для преси, яку ненадовго впустили всередину.

"Сподіваюся, ця зустріч допоможе повернути китайсько-американські відносини до того, про що домовилися два президенти на Балі", — зауважив помічник міністра закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн.

Зазначається, що Блінкен пробуде у Пекіні два дні. При цьому жодна зі сторін не очікує на "прорив у відносинах", зауважує Reuters.

За даними видання, Блінкен також ймовірно зустрінеться з першим дипломатом Китаю — Ваном Ї, а також лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сполучені Штати прагнуть встановити канали зв’язку з Китаєм, щоб гарантувати, що стратегічне суперництво між двома країнами не переросте у конфлікт, пояснюють журналісти.

Як пише Reuters, очікується, що візит Блінкена прокладе шлях до нових зустрічей посадовців Китаю та США у найближчі місяці. Зокрема, Китай можуть відвідати міністр фінансів Джанет Єллен і міністр торгівлі Джини Раймондо. Це також може створити основу для зустрічей Сі Цзіньпіна та Джо Байдена на багатосторонніх самітах пізніше цього року.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Затонулий "Титанік" на дні Атлантичного океану
В Атлантичному океані безвісти зник підводний апарат з туристами, яки хотіли подивитись на затонулий "Титанік"
Євгенія Вінницька з Сум отримала золото на міжнародній Олімпіаді геніїв у США
Школярка з Сум Євгенія Вінницька здобула золоту медаль на міжнародній Олімпіаді геніїв у США
Lockheed Martin підтримує передачу Україні винищувачів F-16
Lockheed Martin підтримує передачу Україні винищувачів F-16
Ракета Falcon 9, укомплектована телекомунікаційним супутником SATRIA-1
SpaceX вивела на орбіту інтернет-супутник Індонезії SATRIA-1
На початок