Блінкен зустрівся з Сі Цзіньпіном під час поїздки до Китаю

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Китаю зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляють китайське державне медіа CGTN та Reuters.

Сі Цзіньпін зазначив, що головний дипломат Китаю Ван І і міністр закордонних справ Цінь Ган назвали свої переговори з Блінкеном відвертими та глибокими.

"Китайська сторона чітко висловила свою позицію, і обидві сторони погодилися дотримуватися спільних домовленостей, яких ми з Президентом Байденом досягли на Балі. Обидві сторони також досягли прогресу та домовилися з деяких конкретних питань. Я сподіваюся, що секретар Блінкен завдяки цьому візиту зможе зробити позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин", — сказав він

Блінкен відповів, сказавши, що дві країни "мають зобов'язання та відповідальність" керувати своїми відносинами, і що Сполучені Штати "зобов'язуються це робити".

На пресконференції після зустрічі з Сі Блінкен зазначив, що США чітко усвідомлюють виклики, які створює КНР.

"Сполучені Штати просуватимуть бачення майбутнього, яке ми поділяємо з багатьма іншими: вільний, відкритий, стабільний і процвітаючий світ, де країни підтримують і дотримуються заснованого на правилах порядку, який роками захищав мир і безпеку в усьому світі", — сказав він.

Держсекретар зазначив, що приїхав до Пекіна, щоб зміцнити канали комунікації на високому рівні, прояснити позиції, наміри та сфери розбіжностей, а також дослідити сфери, де США та Китай могли б працювати разом, коли їхні інтереси збігаються із "спільними транснаціональними проблемами".

"І ми все це зробили. Тут, у Пекіні, я мав важливу розмову з президентом Сі Цзіньпіном. І я мав відверті, змістовні та конструктивні дискусії зі своїми колегами, Ван І та Цінь Ганом. Під час цих зустрічей у нас була активна розмова про регіональні та глобальні виклики, у тому числі й загарбницьку війну Росії проти України", — зазначив Блінкен.

Він також повідомив, що Китай запевнив, що не надає і не буде надавати летальну зброю Росії для використання в Україні. Вони також обговорили питання двосторонніх відносин, водночас Блінкен заявив, що "є багато питань, щодо яких США та КНР категорично не погоджуються".

Речниця МЗС КНР Хуа Чуньїн повідомила, що Блінкен запевнив Сі Цзіньпіна, що США дотримуються зобов’язань, взятих президентом Байденом.

"США не прагнуть до нової холодної війни, вони не прагнуть змінити систему Китаю, їхні альянси не спрямовані проти Китаю, вони не підтримують "незалежність Тайваню", і це не прагне конфлікту з Китаєм", — йдеться у її повідомленні у Twitter.

Раніше представник Держдепу повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен збирається зустрітися з головою Китаю Сі Цзіньпіном, завершуючи поїздку до Пекіна, яка має на меті переконатися, що "численні суперечки між супердержавами не переростуть у конфлікт", повідомляє Reuters.

Зазначається, що зустріч Блінкена з Сі в останній день його дводенного візиту стане першою зустріччю держсекретаря США з китайським лідером з 2018 року, і це може сприяти проведенню саміту між Сі та президентом США Джо Байденом.

Під час першого візиту до Китаю Блінкен провів широкі дискусії з головним дипломатом Китаю Ван І і міністром закордонних справ Цінь Ганом.

Переговори, здавалося, не досягли значного прогресу в подоланні розбіжностей обох сторін з питань, починаючи від Тайваню до торгівлі, прав людини, зупинки потоку синтетичного опіоїду фентанілу або їхнього підходу до війни в Україні.

18 червня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років.