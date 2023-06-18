Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю. Які результати перемовин

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сьогодні 18 червня зустрівся у Пекіні з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.

Як зазначається у пресрелізі на сайті Державного департаменту США, перемовини були "відвертими, змістовними та конструктивними".

"Держсекретар наголосив на важливості дипломатії та підтримці відкритих каналів зв’язку з усіх питань, щоб зменшити ризик неправильного сприйняття та прорахунків. Сполучені Штати завжди відстоюватимуть інтереси та цінності американського народу та працюватимуть зі своїми партнерами, щоб просувати наше бачення світу, який є вільним, відкритим і підтримує міжнародний порядок", — прокоментував перемовини речник Держдепу Метью Міллер.

Зазначається, що Блінкен також запросив главу МЗС КНР до Вашингтона "для продовження обговорень, і вони погодилися запланувати взаємний візит у зручний для обох сторін час".

Водночас як зазначається на офіційному сайті міністерства закордонних справ Китаю, Цінь Ган заявив, що нині китайсько-американські відносини знаходяться на "найнижчій точці" з моменту встановлення дипломатичних відносин, що "не відповідає корінним інтересам двох народів і спільним очікуванням міжнародного співтовариства".

"Китай прагне будувати стабільні, передбачувані і конструктивні китайсько-американські відносини. Є надія, що американська сторона буде відстоювати об'єктивне і раціональне розуміння Китаю, йти назустріч Китаю, берегти політичну основу китайсько-американських відносин і вирішувати несподівані інциденти спокійно, професійно і раціонально", — сказано у заяві.

Цінь Ган також під час перемовин висловив свою позицію щодо основних інтересів Китаю та основних проблем, таких як тайванське питання, і висунув "чіткі вимоги".

"Китай закликає американську сторону дотримуватися принципу одного Китаю, і дійсно виконувати зобов'язання не підтримувати "незалежність Тайваню", — підсумували у китайському дипломатичному відомстві.

18 червня Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років.

Як писав Reuters, очікується, що візит Блінкена прокладе шлях до нових зустрічей посадовців Китаю та США у найближчі місяці. Зокрема, Китай можуть відвідати міністр фінансів Джанет Єллен і міністр торгівлі Джини Раймондо. Це також може створити основу для зустрічей Сі Цзіньпіна та Джо Байдена на багатосторонніх самітах пізніше цього року.