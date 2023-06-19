Втрати Волині: сповістили про загибель чотирьох захисників

19 червня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще четверо бійців з Волині: Андрій Єдинак, Володимир Шаргут, Олександр Стольніцький і Костянтин Щавій.
Андрій Єдинак
Захищаючи Україну загинув військовослужбовець із села Лежниця Андрій Єдинак. Як повідомили у Поромівській громаді, захиснику було 35 років.
Відом, що загинув волинянин виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Попередньо, прощання з Андрієм Єдинаком відбудеться 20 червня.
Олександр Стольніцький
17 червня у боях з російськими військами на Донеччині загинув ковельчанин Олександр Стольніцький. Бійцю було 42 роки. Як зазначили у громаді, волинянин захищав Україну з травня 2022-го.
В середу, 21 червня Ковельчани проведуть бійця в останню путь. Поховають Олександра Стольніцького на Алеї Героїв міського кладовища.
Костянтин Щавій
Про втрату також сповістили у Ківерцівській громаді. 17 червня в районі населеного пункту П'ятихатки на Запоріжжі в результаті артилерійського обстрілу загинув молодший сержант Костянтин Щавій.
Полеглому захиснику був 51 рік. У війську волинянин служив із перших днів повномасштабної війни. Коли та де прощатимуться з бійцем поки невідомо.
Володимир Шаргут
Як повідомили у Нововолинській громаді, 17 червня у Київському госпіталі внаслідок отриманих на передовій поранень помер військовослужбовець Володимир Шаргута.
Полеглому захиснику було 34 роки. Раніше був учасником АТО. Прощання з Володимиром Шаргутом відбудеться у місті Пустомити Львівської області, звідки він був родом.
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