До п'яти тонн черешні на день збирають в одному з найбільших садів на Донеччині. Цього літа черешня вродила, принаймні у порівнянні з минулими роками, каже агроном Віталій Гуляк. А однією з найбільших проблем підприємства є нестача сезонних працівників. Як збирають ягоди — у репортажі Суспільного Донбас.

Олександр у цьому саду працює вже сьомий сезон. За день, каже, збирає 150 кг. Цьогоріч черешні багато, каже чоловік.

"Порівняно з минулим роком — більше. Набагато більше. Людей мало — ось біда. Ми збираємо все, що чорненьке, темне. Це вже зріла черешня. Перебираємо, щоб не було тріснутої, гнилої", — каже Олександр.

Сезонний працівник Олександр. Фото: Суспільне Донбас

Світлана, цьогоріч також працює на зборі черешні. Жінка, каже, за один рабочий день зриває близько ста кілограм.

На сезонних роботах, вона працює вже 17 років. Виїжджати з прифронтового села жінка не планує.

"Залазимо і вириваємо найкращу, гарну. Люди поїхали, де їх взяти?! Війна. Хтось залишився, хтось поїхав", — каже сезонна працівниця Світлана.

Сезонна працівниця Світлана. Фото: Суспільне Донбас

Покупці не їдуть по черешню через близкість фронту

В одному з найбільших садів на Донеччині вирощують 36 гектарів черешневого саду. Наразі дозріли два сорти: регіна та чкалово. На день збирають понад три тонни.

Проте, через близькість до лінії фронту та ризики обстрілів, деякі покупці відмовляються приїжджати по врожай, каже агроном Віталій Гуляк.

"До війни ми мали набагато більше покупців. Зрозуміло, що люди бояться, ми перебуваємо в "червоній зоні" — досить ризиковано сюди приїжджати. Але тут є й інший фактор. У нас Краматорськ дуже багато забирав, Костянтинівка, Торське. Зараз ці ринки практично не працюють, і ми змінили орієнтир на Дніпро", — розповів агроном підприємства Віталій Гуляк.

Агроном підприємства Віталій Гуляк. Фото: Суспільне Донбас

На кількість врожаю вплинули сприятливі погодні умови, каже агроном. Основна проблема — нестача працівників через евакуацію людей з навколишніх сіл та міст.

"На цій площі за хорошого врожаю у нас працювало до двохсот людей. Сьогодні ми можемо забезпечити дві бригади, це близько 50-55 осіб з навколишніх сіл і міст. Урожай дуже великий. Такого врожаю на ранню черешню не було дуже багато років", — розповів Віталій Гуляк.

Збір черешні у садах на Донеччині, 14 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Донбас

Збір ранньої черешні завершиться наприкінці місяця. Найбільші хвилювання, каже агроном, викликають більш пізні сорти черешні.

"Це може закінчитися тим, що вона залишиться на дереві. Все, що ми виростили, понесли витрати на добрива і просто обробка. Ось бачите, тут прибрано траву, скошено, щоб люди могли спокійно працювати. Солярка — це все витрати. Багато факторів, які треба зробити, щоб отримати такий урожай. І в результаті може виявитися, що зібрати нема кому просто", — зазначив агроном.

Врожай черешні на Донеччині, 14 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Донбас

Збирати черешню в саду планують до кінця липня.

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