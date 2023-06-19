На Дніпропетровщині через руйнування Каховської ГЕС заборонено вилов та продаж риби, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Аби не було порушень, запроваджений посилений державний ветеринарно-санітарний контроль. Такі обмеження діятимуть до повної стабілізації ситуації у зоні лиха, розповів посадовець.

Що ж до заборони відпочинку на воді, то тут кожна громада повинна надати пропозиції. Поки що закриті для купання пляжі міста Дніпра. Окремо Сергій Лисак застеріг мешканців Нікопольщини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території.

Що відомо про руйнування військами РФ Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро