24 травня на Кременецькій санній трасі смертельно травмувалася 9-класниця Діана Новосад. Коли дівчина спускалася, з дерев’яної траси відламалася дошка. Суспільне надіслало інформаційний запит до Міністерства молоді та спорту України, аби з’ясувати, хто перевіряє санну трасу на справність і чи перевіряли Кременецьку санну трасу.

Також кореспонденти Суспільного поцікавилися, чому не виділяли грошей на ремонт цієї траси та хто мав би виділяти на це гроші.

Кому належить санна траса

"Навчально-спортивна база "Кременець" належить позашкільному закладу "Кременецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос" з санного спорту" (за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, с. Великі Млинівці, вул. Гниле Озеро, будинок 1), засновником якої є Громадська організація "Територіальна організація Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос", – йдеться у відповіді, яку надав заступник Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

У Мінмолодьспорту розповіли про власника Кременецької санної траси. Фото: Скрін відповіді Мінмолодьспорту на інформаційний запит Суспільного

"Спортивна школа з санного спорту "Колос" не є державною власністю"

У Міністерстві знають про відкриття кримінального провадження Тернопільською обласною поліцією й те, що триває слідство.

"Згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 152, бюджетні кошти спрямовуються на капітальний ремонт та реконструкцію існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 надано статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки".

Санна траса в Кременці, де загинула школярка. Суспільне Тернопіль

Хто має утримувати і ремонтувати санну трасу

"У Мінмолодьспорту відсутні правові підстави для виділення капітальних видатків для реконструкції санної траси"

"Оскільки позашкільний заклад "Кременецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з санного спорту "Колос" не є державною власністю, у Мінмолодьспорту відсутні правові підстави для виділення капітальних видатків для реконструкції санної траси за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених за бюджетними програмами Мінмолодьспорту. Підготовка спортивних споруд та контроль за їх технічним станом здійснюється власником", – йдеться у відповіді міністерства".

Міністерство молоді та спорту розповіло, хто має стежити за станом санної траси в Кременці. Фото: Скрін відповіді Мінмолодьспорту на інформаційний запит Суспільног

Ще одне запитання, яке поставило Суспільне Міністерству молоді та спорту України, чи зверталися до них із повідомленнями про несправність траси та проханнями її відремонтувати?

"До Мінмолодьспорту надходив депутатський запит народного депутата України Головка М. Й. від 21 грудня 2018 року за № 11/10-1975 щодо проведення реконструкції санної траси поблизу міста Кременця Тернопільської області, за результатами якого Мінмолодьспортом були направлені рекомендації Тернопільській обласній державній адміністрації та Голові Верховної Ради України А. Парубію з пропозицією розглянути питання залучення коштів державного фонду регіонального розвитку шляхом подання інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку" або залучити інші джерела фінансування на зазначену мету", – повідомив заступник Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Кременецька санна траса. Суспільне Тернопіль

Суспільне надіслало інформаційні запити до Михайла Головка, який тепер очолює Тернопільську обласну раду та до Верховної ради України, аби дізнатися про ситуацію з фінансуванням Кременецької санної траси.

Що відомо про санну трасу в Кременці

Санна траса в Кременці – єдина в Україні. Там тренувалися санкарі-початківці. Про те, що вона потребує ремонту, працівники комплексу говорили ще в 2021 році. Тоді в коментарі Суспільному директор фізкультурного товариства "Колос" Анатолій Малищик сказав, що її не ремонтували близько 20 років. Впродовж цього часу працівники комплексу власними силами латали проблемні ділянки. Також він сказав, через те, що санна траса не є комунальною власністю, гроші з держбюджету на неї не виділяли.

Нагадаємо, Суспільне Спорт у 2021 році робило репортаж з єдиної санної траси в Україні.

Що відомо про смерть школярки на санній трасі в Кременці

Читайте також