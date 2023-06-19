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За тиждень РФ використала на сході України понад 277 тисяч боєприпасів для артилерії
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За тиждень РФ використала на сході України понад 277 тисяч боєприпасів для артилерії

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За тиждень РФ використала на сході України понад 277 тисяч боєприпасів для артилерії
Армія РФ. Ілюстративне фото: АР

За минулий тиждень на сході України армія РФ використала понад 250 тисяч боєприпасів для різних артилерійських систем. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На сході ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку. Перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів", — повідомила Ганна Маляр.

Маляр додала, що загальна інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку за минулий тиждень знизилась. Відбулось 41 боєзіткнення. Армія РФ продовжувала наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців", — заявила Ганна Маляр.

За словами Маляр, за минулий тиждень на сході РФ завада понад 5800 обстрілів та використав понад 277 тисяч боєприпасів.

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