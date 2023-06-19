Після обвалу греблі Каховської ГЕС Росія передислоковує на інші напрямки частину "Дніпровського угруповання військ" з окупованої Херсонщини. У Москві, ймовірно, вважають, що Сили оборони не зможуть вести не зможуть форсувати атакувати через Дніпро.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

"Протягом останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислокувати частини свого "Дніпровського угруповання військ" зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що це потенційно залучає кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-ту окрему моторизовану бригаду, а також підрозділи повітряно-десантних військ (VDV) і морської піхоти.

"Передислокація угруповання "Дніпро", ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш імовірна після обвалу Каховської греблі та викликаної в результаті повені", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про затоплення Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.

За даними МВС, внаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС загинули 17 людей. 13 загинули внаслідок утоплення, ще четверо — під час евакуації. Зниклими безвісти вважають 31 людину. Затопленими залишаються 876 будинків.

На Снігурівщині Миколаївської області внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС станом на 18 червня підтоплені понад 60 гектарів лісів.