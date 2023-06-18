Ізраїль веде перемовини щодо продажу Україні та Польщі танків Merkava — ЗМІ

Міністерство оборони Ізраїлю наразі веде перемовини щодо продажу танків Merkava двом країнам Східної Європи.

Про це повідомляє ізраїльське видання Walla з посиланням на власні джерела.

Так, польський військовий експерт у коментарі виданню заявив, що танки призначаються для Польщі та України.

"Україна має танки і бронетранспортери, але готується до війни, що триває, і вже намагається накопичити сили до кінця 2024 року", — сказав він.

За словами експерта, є можливість, що дані танки будуть модернізовані або в Ізраїлі, або за сприяння партнерів з польської оборонної промисловості.

Walla при цьому пише, що ізраїльський уряд, ймовірно, піддався американському тиску, щоб допомогти Україні попри зусилля "підтримувати стабільні відносини з Москвою".

Очікується, що на прохання Білого дому міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант поговорить телефоном на початку цього тижня з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити "нелетальну" ізраїльську допомогу Україні.

Що відомо про танк Merkava

"Меркава" — ізраїльський основний бойовий танк. Серія танків розроблена в Ізраїлі і випускається з 1979 року. Розроблено чотири серійні варіації (Меркава 1, 2, 3 та 4). Третя та четверта, генерація танку стоїть на озброєнні ізраїльської армії з 2004 року. Також на шасі "Меркави" розроблено ряд самохідних артилерійських установок.

Характерною особливістю танка є розташування моторно-трансмісійного відділення в передній частині корпусу, а в кормі розташований відсік, у якому можна перевозити десант, поранених або додаткові боєприпаси. Ця особливість перетворює "Меркаву", по суті, на універсальну бойову машину, здатну виконувати роль і танка, і БТР.

Відсік має броньові двері в кормі, що дозволяє екіпажу в критичних ситуаціях залишати танк іззаду.

Що відомо про допомогу Ізраїлю Україні

У березні низка ізраїльських ЗМІ повідомили, що прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет начебто запропонував українському лідерові Володимиру Зеленському погодитись на умови президента РФ Володимира Путіна, щоб припинити війну. Однак згодом у Беннета, а також в Офісі президента спростували цю інформацію.

Пізніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Ізраїль погодився виступити посередником на перемовинах між Україною та Росією та брати участь у гуманітарній місії.

13 березня міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід закликав Росію припинити воєнне вторгнення до України.

У середині березня влада Ізраїлю на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну та великого потоку біженців оновила правила в’їзду для громадян України. В'їжджати о країни дозволили за спеціальними електронними дозволами від МВС країни. Після цього Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд країни протягом тижня розглянути питання щодо розблокування кордонів для громадян України, які рятуються від війни.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований тим, що Ізраїль з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не надав Києву жодної допомоги.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що слова Зеленського про відсутність військової допомоги з боку Тель-Авіва "не відображають повну картину". За словами дипломата, Ізраїль надає колосальну допомогу Україні, а з деяких питань навіть більше, ніж інші країни. Наприклад, у питанні психологічної допомоги.

США наполягають на тому, щоб Ізраїль надавав більшу допомогу Україні в її протистоянні з Росією, особливо зараз, коли Тегеран надає Москві сотні безпілотників, які використовуються для атаки проти України.

24 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц у телефонній розмові із міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив, що Ізраїль допоможе Україні гуманітарною допомогою, але не дасть зброї.

5 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що вивчить можливість постачання Ізраїлем озброєнь Україні, яке було відкинуте попереднім ізраїльським урядом.