Торік у комунальному підприємстві "Дитяча лікарня імені В.Й. Башека" зменшилася кількість звернень до лікарів амбулаторно-поліклінічної служби та кількість пролікованих у стаціонарі пацієнтів, в порівнянні із 2021 роком. Відповідні дані прописані у відповіді директора лікарні Володимира Галайби на запит Суспільного на отримання публічної інформації.

Відповідно наданих даних, у 2022 році, у порівнянні із 2021 роком, збільшилася загальна кількість електронних медичних записів, тоді як всі інші показники, а це кількість відвідувань пацієнтами лікарів амбулаторно-поліклінічної служби, кількість пролікованих пацієнтів у стаціонарі та кількість працівників у закладі, зменшилися.

Загальна кількість електронних медичних записів

Загальна кількість електронних медичних записів, подана відповідно до статистичних даних Національної служби здоров’я України (НСЗУ), включає в себе всі створені епізоди, направлення, взаємодії, діагностичні звіти, процедури та обстеження, йдеться у відповіді.

Загальна кількість електронних медичних записів:

2021 рік – 429 тисячі 974;

2022 рік – 574 тисячі 641;

2023 рік (січень – квітень) – 359 тисяч 133.

Обслуговування в лікарні по пакетах медичних послуг

У період із 2021 по квітень 2023 років найбільше надавалося послуг з профілактики, діагностики, спостереження та лікування в амбулаторних умовах.

Але як змінилася ситуація стосовно обслуговування в лікарні по пакетах медичних послуг за програмою медичних гарантій, прослідкувати немає можливості, адже у відповіді на запит зазначено, що інформація НСЗУ стосовно цих даних за 2021 рік відсутня.

Кількість відвідувань пацієнтами лікарів

Щодо кількості відвідувань пацієнтами лікарів, то відповідно до наданих Суспільному даних, ця кількість у 2022 році зменшилася. Назвати точну цифру різниці неможливо через некоректно відсканований відповідачем документ.

2021 рік – 121 тисяча 627 відвідувань.

2022 рік – дані у відповіді не відображені коректно.

2023 рік (січень – квітень) – 41 тисяча 122 відвідувань.

Кількість пролікованих пацієнтів у стаціонарі:

У 2022 році в порівнянні з 2021 роком спостерігається зменшення кількості пролікованих пацієнтів у стаціонарі:

2021 рік – 7 тисяч 545;

2022 рік – 6 тисяч 781;

2023 рік (січень – квітень) – 2 тисячі 721.

Кількість працівників у закладі

Кількість працівників у закладі за період з 2021 року по травень 2023 року також дещо зменшилася.

2021 рік – 72 лікаря, 290 медичного персоналу та 85 немедичного персоналу.

2022 рік – 69 лікаря, 277 медичного персоналу та 81 немедичного персоналу.

2023 рік – 70 лікаря, 278 медичного персоналу та 81 немедичного персоналу.

Відповідь на запит Суспільного. Документ наданий КП "Дитяча лікарня імені В.Й. Башека"

Відповідь на запит Суспільного. Документ наданий КП "Дитяча лікарня імені В.Й. Башека"

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