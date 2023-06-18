За останні два тижні українські військові просунулися вперед на понад один кілометр поблизу Авдіївки. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" 18 червня повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Він розповів, що ЗСУ мають успіхи на північ від міста, вони проводять невеличкі оперативні позиційні контратаки.

"Будь-яка можливості хоч на маленький контрнаступ, оперативний, вони це роблять. Не втрачають навіть маленького шансу, використовують усі можливості. І в принципі поки це не видно на інтерактивній мапі DeepState, але за останні два тижні наші просунулись вперед трохи більш як на кілометр", — розповів Барабаш.

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