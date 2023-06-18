Офіційний Стамбул підтримує політику відкритих дверей Північноатлантичного Альянсу, однак вимагає від Швеції відповідних зобов'язань перед вступом країни до НАТО.

Про це сказав міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер під час зустрічі з журналістами в Брюсселі, передає Hurriyet Daily News.

Зокрема Гюлер наголосив на важливості дотримання Швецією тристороннього меморандуму.

"На наших двосторонніх зустрічах ми заявили нашим союзникам, що Швеція може стати членом НАТО, як і Фінляндія, якщо вона виконає свої зобов’язання, записані в тристоронньому меморандумі", — заявив він.

Раніше Туреччина виступала проти вступу Швеції до НАТО.

23 січня 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ у Північноатлантичний альянс через акцію у Стокгольмі, учасники якої спалили Коран. Ердоган пояснював позицію Туреччини незгодою із позицією цих країн щодо екстрадиції учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку Анкара називає "терористичною організацією".

Водночас нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що уряд Швеції виконав усі свої зобов’язання перед Туреччиною, необхідні для її вступу до складу Північноатлантичного альянсу.

Раніше Столтенберг повідомив, що з 1 червня у Швеції набуло сили нове законодавство у сфері протидії тероризму.

"Це демонстрація того, що Швеція робить нові кроки для посилення боротьби з тероризмом, у тому числі з Робочої партії Курдистану (РПК), яка за оцінкою не лише Туреччини, але і ЄС та багатьох інших, є терористичною організацією", — сказав тоді генеральний секретар НАТО.

Що відомо про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Туреччина 28 червня 2022 року погодилася підтримати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Три країни підписали спільний меморандум за підсумками перемовин у Мадриді.

29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно "запросили" Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу.

Президент Франції Еммануель Макрон підписав ратифікаційний протокол про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, раніше ухвалений французьким парламентом.

Станом на 29 липня дві третини членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

В серпні президент США Джо Байден підписав протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

23 січня президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ у Північноатлантичний альянс через акцію у Стокгольмі, учасники якої спалили Коран.

Станом на сьогодні лише дві з 30 країн Альянсу — Угорщина і Туреччина, ще не ратифікували їхні заявки.