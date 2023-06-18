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У Покровській громаді запрацювала лікарня
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У Покровській громаді запрацювала лікарня

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У Покровській громаді запрацювала лікарня
Родинська лікарня, Донеччина. Фото: Покровська МВА

Днями міська лікарня у Родинському, що у Покровській громаді Донецької області, запрацювала у штатному режимі. Про це повідомили у Покровській МВА.

Родинська лікарня, Донеччина. Фото: Покровська МВА
Родинська лікарня, Донеччина. Фото: Покровська МВА

Й вже на 70 відсотків заповнений денний стаціонар терапевтичного відділення, зазначила директорка лікарні Олена Добреля. За її словами, усі лікарі міської лікарні повернулись з евакуації та приймають пацієнтів. Також вони перевезли усе медичне обладнання, яке евакуювали з громади. "До стабілізації ситуації згідно з розпорядженням начальника Покровської МВА на збереженні у Білій Церкві залишився новий цифровий рентген-апарат, який був придбаний за кошти місцевого бюджету", — розповіла директорка.

Родинська лікарня, Донеччина. Фото: Покровська МВА
Родинська лікарня, Донеччина. Фото: Покровська МВА

До кінця року у Родинській лікарні мають відкрити дитяче стаціонарне відділення, зауважили у міській військовій адміністрації.

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