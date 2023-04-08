В Ужгородському районі за підозрою у зловживанні бюджетними коштами судитимуть співробітницю МОН. Підприємцю із Перечина та директору підрядного підприємства повідомили про підозру. Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської обласної прокуратури.

Через службову недбалість перед судом постане співробітниця Закарпатського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН.

"Відповідаючи за фінансову діяльність підрозділу, підозрювана неналежно виконувала свої службові обов’язки, чим завдала шкоду державним інтересам. Обласне відділення Комітету, будучи орендарем СК "Юність" в Ужгороді, укладало договори суборенди з підприємцями чи товариствами на користування приміщеннями спорткомплексу. Жінка протягом 2020-2021 років систематично занижувала розмір орендної плати при її нарахуванні, через що обласний бюджет недоотримав майже 184 тис. грн", — йдеться у публікації.

Підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, одержав і підприємець із Перечина. Він був залучений як інженер з технічного нагляду при реконструкції одного з відділень місцевої лікарні.

"Підозрюваний не забезпечив належну перевірку якості та обсягу виконаних робіт, однак підписав будівельну документацію з внесеними туди недостовірними даними. Внаслідок протиправних дій із місцевого бюджету підряднику незаконно перераховано майже 429 тис. грн за те, що фактично не було зроблено", — повідомляють в прокуратурі.

Факт вчинення неправомірних дій зафіксували і під час будівництва кладовища на Ужгородщині. Директору підрядного підприємства повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та підробленні офіційних документів.

"Службовець видав фальсифікований акт і довідку, які містили неправдиві дані щодо виконаних робіт, зокрема і про їх вартість. На підставі підроблених документів замовник здійснив оплату на рахунок підприємства, а підозрюваний безпідставно заволодів коштами з державного та місцевого бюджетів на суму майже 223 тис. грн" — йдеться у публікації.

Наразі у справах, де чоловікам повідомили про підозру, триває досудове розслідування для встановлення усіх деталей. А розгляд провадження співробітниці МОН здійснює Ужгородський міськрайонний суд за ч. 1 ст. 367 КК України.

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