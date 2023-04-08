В Ужгородському районі за підозрою у зловживанні бюджетними коштами судитимуть співробітницю МОН. Підприємцю із Перечина та директору підрядного підприємства повідомили про підозру. Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської обласної прокуратури.
Через службову недбалість перед судом постане співробітниця Закарпатського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН.
"Відповідаючи за фінансову діяльність підрозділу, підозрювана неналежно виконувала свої службові обов’язки, чим завдала шкоду державним інтересам. Обласне відділення Комітету, будучи орендарем СК "Юність" в Ужгороді, укладало договори суборенди з підприємцями чи товариствами на користування приміщеннями спорткомплексу. Жінка протягом 2020-2021 років систематично занижувала розмір орендної плати при її нарахуванні, через що обласний бюджет недоотримав майже 184 тис. грн", — йдеться у публікації.
Підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, одержав і підприємець із Перечина. Він був залучений як інженер з технічного нагляду при реконструкції одного з відділень місцевої лікарні.
"Підозрюваний не забезпечив належну перевірку якості та обсягу виконаних робіт, однак підписав будівельну документацію з внесеними туди недостовірними даними. Внаслідок протиправних дій із місцевого бюджету підряднику незаконно перераховано майже 429 тис. грн за те, що фактично не було зроблено", — повідомляють в прокуратурі.
Факт вчинення неправомірних дій зафіксували і під час будівництва кладовища на Ужгородщині. Директору підрядного підприємства повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та підробленні офіційних документів.
"Службовець видав фальсифікований акт і довідку, які містили неправдиві дані щодо виконаних робіт, зокрема і про їх вартість. На підставі підроблених документів замовник здійснив оплату на рахунок підприємства, а підозрюваний безпідставно заволодів коштами з державного та місцевого бюджетів на суму майже 223 тис. грн" — йдеться у публікації.
Наразі у справах, де чоловікам повідомили про підозру, триває досудове розслідування для встановлення усіх деталей. А розгляд провадження співробітниці МОН здійснює Ужгородський міськрайонний суд за ч. 1 ст. 367 Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.КК України.
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