Чому Великдень святкують в різні дати? Пояснює релігієзнавець

У 2023 році християни західного обряду святкую Великдень 9 квітня, а східного — за тиждень, 16 квітня. Суспільне розпитало у релігієзнавця та директора ГО "Центр релігійної безпеки" Дмитра Горєвого, як вираховують дати святкування.

Як визначають, коли святкувати Великдень

Дмитро Горєвой розповів, що ще в перші століття християни на Сході і християни на Заході святкували Великдень в різні дати. Перший церковний розкол відбувся у 196 році щодо дня святкування. Тоді чотирнадцятий Папа Римський Віктор I хотів відлучити громаду від церкви, бо вважав, що вони неправильно святкують. На Першому Вселенському Соборі у 325 році було встановлено, що Християнський Великодень має святкуватися у першу неділю після повного місяця, який настає після весняного рівнодення.

Тож, дату рахують так: спочатку береться весняне рівнодення, 21 березня, після чекають на перший повний місяць, а потім найближча неділя – це і є дата Великодня. Релігієзнавець зауважує, що оскільки християни східні і західні живуть за різними календарями, західні – за Григоріанським, а східні – за Юліанським або Новоюліанським, то і дати вони відраховують по-різному.

"Наприклад, за Юліанським календарем, який має похибку, весняне рівнодення календарно податі не співпадає з цим астрономічним явищем, коли є рівнодення. Тому якщо у католиків, умовно у католиків, західних християн весняне рівнодення співпадає з реальним рівноденням 21 березня, то у східних християн воно дає похибку і припадає аж на 3 квітня", — говорить Дмитро Горєвой.

Релігієзнавець зауважив, що якщо, наприклад, перший повний місяць після весняного рівнодення припадає до 3 квітня, то у католиків буде ранній Великдень, а у православних треба буде чекати ще один місячний цикл і тоді буде пізній Великдень.

"Тому буває такий розрив. Якщо повний місяць після 3 квітня і він припадає на якийсь будній день, а не на неділю, то у православних і католиків може Великдень співпасти, як це буде у 2024 році. Але тут ще є важлива умова. За євангельською хронологією Пасха християнська настає після Пасхи єврейської. Бо відповідно до Євангелія Ісус воскрес на третій день після єврейської Пасхи. Тому за церковними правилами має бути спочатку єврейська Пасха, а потім християнська", — розповів він.

Оскільки, говорить Дмитро Горєвой, юдеї користуються календарем місячним, тобто у них рік, це не коли Земля обертається навколо сонця, а це набір 12-ти місяців, які обчислюються за місячним календарем і рік у них складається із 355 днів.

"Оскільки це менше на 10 днів, то раз на три роки вони додають один додатковий місяць. І от раз на три роки цей додатковий місяць зміщує дату єврейського Великодня. І буває так, що, наприклад, католицька Пасха настає раніше за єврейську. З точки зору православних і взагалі християнської логіки це неправильно. Але у католиків так", — підсумував він.

Чи можливо святкувати Великдень в один день

Релігієзнавець зазначив, що було створено спільну католицько-православну комісію, куди входять представники Ватикану, представники Вселенського Патріархату, які розробляють календарну реформу і у них є мета до 2025 року, до річниці 1700 років від дня проведення Першого Вселенського Собору, який і встановив дату Великодня, провести реформу, щоб православні і католики, східні і західні християни святкували в один день.

Горєвой говорить, що навіть з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, церковний календар щодо перехідних дат не зміниться, тому що залежить не від РФ.

"Це так в усіх: у греків, у Константинопольського Вселенського Патріарха. Це вираховується зовсім іншими обчисленнями. Це не залежить від Росії. І ПЦУ, УГКЦ не змінять цього календаря, тому що не є російський календар. Наприклад, якщо ми говоримо про Різдво, 7 січня, то так, це така постросійська традиція ще з Російської Імперії, пострадянська. Так, в цьому плані коректно так казати. А от щодо Великодня – ні. Це не є російська річ. Це те, що притаманно усім східним християнам", — наголосив релігієзнавець.

Він додав, що католицький календар має свої переваги, бо він більш астрономічно точний, але він має і недоліки у тому, що в католиків у деякі роки Великдень святкується раніше, ніж у євреїв.

"В цьому плані православний календар, конкретно в цьому плані, він більш правильний. Тобто, цього не станеться, що от ми наступного року перейдемо на інший метод обчислення тільки щоб не бути з Росією", — зазначив директор релігієзнавчого центру.

На думку Дмитра Горєвого, перехід на святкування в один день відбудеться тоді, коли буде розроблена реформа комісії.

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