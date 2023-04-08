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Стало відомо, які населені пункти Харківщини потрапили під російський обстріл 8 квітня
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Стало відомо, які населені пункти Харківщини потрапили під російський обстріл 8 квітня

Софія Цвєткова
  
Стало відомо, які населені пункти Харківщини потрапили під російський обстріл 8 квітня
Деокупований Старий Салтів за 40 км від Харкова. 7 квітня 2023 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Російська окупаційна армія обстріляла щонайменше 16 населених пунктів на території Харківської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 8 квітня.

На слобожанському напрямку під ударом опинилися: Ветеринарне, Вільхівка, Тернова, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині.

"На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", — йдеться у повідомленні.

На куп’янському напрямку російські військові обстріляли Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Крохмальне, Кіндрашівку, Піщане та Берестове.

Крім того, росіяни з артилерії вдарили по Чернещині, що на Ізюмщині.

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