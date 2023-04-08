37-річній перукарці з Балаклії повідомили про підозру у колабораціонізмі. За даними слідства, жінка працювала кадровицею в окупаційній міській адміністрації.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Коли місто захопили військові РФ, жінка сама пішла до їхньої незаконної адміністрації і заявила, що готова до співпраці. Окупанти запропонували їй посаду головного спеціаліста. Спочатку їй обіцяли платити 10 тисяч рублів, але насправді безплатно годували в їдальні та іноді давали гуманітарку", — сказано у повідомленні.

Поліцейські встановили, що від початку червня 2022 року жінка приймала заяви від місцевих на виїзд з Балаклії, збирала дані про пошкодження квартир і будинків, отримувала заяви на матеріальну допомогу.

Справу вже направили до суду.

Що відомо

Балаклія була в окупації з перших днів повномасштабного російського вторгнення. ЗСУ повністю звільнили Балаклію від російських окупантів 8 вересня.

У звільненій Балаклії правоохоронці знайшли катівню, яку російські військові облаштували для місцевих жителів. Її організували у підвальному приміщенні відділу поліції та у видавничому будинку навпроти.

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