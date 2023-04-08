За п'ять днів, з 3 по 7 квітня, в Сєвєродонецькому гуманітарному хабі у Дніпрі видали понад 1400 продуктових та побутових наборів переселенцям з Луганщини. Про це сказано на сайті Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.

Зокрема, у хабі видали 905 побутових та 574 продуктових набори.

Крім того, одягом вдалося забезпечити 786 переселенців.

Отримати допомогу можна у Сєвєродонецькому гуманітарному хабі, що розташований на проспекті Петра Калнишевського, 27К.

Графік роботи хабу: понеділок-п'ятниця з 10.00 до 15.00.

Читайте також

Травматолог, невролог та ендокринолог. На Дніпропетровщині провели безкоштовні медичні консультації для переселенців

Творчі посиденьки, майстер-класи з виготовлення великоднього декору. Заходи для дітей-переселенців у Дніпрі

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро