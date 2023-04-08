За п'ять днів, з 3 по 7 квітня, в Сєвєродонецькому гуманітарному хабі у Дніпрі видали понад 1400 продуктових та побутових наборів переселенцям з Луганщини. Про це сказано на сайті Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.
Зокрема, у хабі видали 905 побутових та 574 продуктових набори.
Крім того, одягом вдалося забезпечити 786 переселенців.
Отримати допомогу можна у Сєвєродонецькому гуманітарному хабі, що розташований на проспекті Петра Калнишевського, 27К.
Графік роботи хабу: понеділок-п'ятниця з 10.00 до 15.00.
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