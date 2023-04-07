У Новомосковську, що на Дніпропетровщині провели безкоштовні лікарські консультації для переселенців з Сєвєродонецька. Про це мовиться у Telegram-каналі Луганської обласної військової адміністрації.

Приймали пацієнтів медики Консультативно-діагностичного центру Сєвєродонецької міської ради на базі гуманітарного штабу Новомосковська.

Обстежились в ендокринолога, невролога та травматолога близько 40 переселенців та місцеві жителі.

Пацієнтам безкоштовно робили кардіограму, лабораторні обстеження крові – перевірку на глюкозу, глікований гемоглобін, печінкові проби, тиреотропний гормон.

Також за необхідності безкоштовно видавали ліки та вітаміни, а хворим на цукровий діабет – глюкометри з тест-смужками та інсулін.

Крім того, проводився підбір і видача окулярів.

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