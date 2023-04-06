Дніпропетровщина прихистила понад 380 тисяч переселенців з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій. Найбільше їх проживає у Дніпрі — понад 150 тисяч. Зокрема, в обласному центрі працює три гуманітарні хаби для переселенців з Луганщини, кілька центрів, де допомагають маріупольцям, центр підтримки тих, хто приїхав з Краматорського району, тощо.

Суспільне розповідає про заходи для переселенців у Дніпрі 8-10 квітня.

Суботні творчі посиденьки

У суботу, 8 квітня, в хабі для переселенців з Краматорського району для дітей віком 5-9 років проведуть творчі посиденьки. Пропонують дітям виготовити великодні прикраси, сказано в анонсі заходу.

Запис за телефоном +380662846795

Коли: 11:00

Де: проспект Дмитра Яворницького,42 (вхід через арку)

Вхід: вільний

Майстер-клас з виготовлення великоднього вінка

А в понеділок, 10 квітня, в хабі для переселенців з Краматорського району діти разом із фахівцями Донецького обласного еколого-натуралістичного центру будуть створювати великодній вінок з паперу. Вік учасників — від 6 до 10 років.

Запис за телефоном +380662846795

Коли: 16:00

Де: проспект Дмитра Яворницького,42 (вхід через арку)

Вхід: вільний

Майстер-клас з декупажу

У понеділок, 10 квітня, маріупольців (8+) запрошують на майстер-клас "Декупаж". Учасники створюватимуть саморобки для домашнього затишку та весняного настрою, сказано в анонсі.

Запис за номером: 096-566-49-78

Коли: о 15:00

Де: вулиця Андрія Фабра, 10

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