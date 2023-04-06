Дніпропетровщина прихистила понад 380 тисяч переселенців з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій. Найбільше їх проживає у Дніпрі — понад 150 тисяч. Зокрема, в обласному центрі працює три гуманітарні хаби для переселенців з Луганщини, кілька центрів, де допомагають маріупольцям, центр підтримки тих, хто приїхав з Краматорського району, тощо.
Суспільне розповідає про заходи для переселенців у Дніпрі 8-10 квітня.
Суботні творчі посиденьки
У суботу, 8 квітня, в хабі для переселенців з Краматорського району для дітей віком 5-9 років проведуть творчі посиденьки. Пропонують дітям виготовити великодні прикраси, сказано в анонсі заходу.
Запис за телефоном +380662846795
Коли: 11:00
Де: проспект Дмитра Яворницького,42 (вхід через арку)
Вхід: вільний
Майстер-клас з виготовлення великоднього вінка
А в понеділок, 10 квітня, в хабі для переселенців з Краматорського району діти разом із фахівцями Донецького обласного еколого-натуралістичного центру будуть створювати великодній вінок з паперу. Вік учасників — від 6 до 10 років.
Запис за телефоном +380662846795
Коли: 16:00
Де: проспект Дмитра Яворницького,42 (вхід через арку)
Вхід: вільний
Майстер-клас з декупажу
У понеділок, 10 квітня, маріупольців (8+) запрошують на майстер-клас "Декупаж". Учасники створюватимуть саморобки для домашнього затишку та весняного настрою, сказано в анонсі.
Запис за номером: 096-566-49-78
Коли: о 15:00
Де: вулиця Андрія Фабра, 10
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