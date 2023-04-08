На Донеччині 7 квітня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу загинув старший солдат з Прикарпаття Василь Ткачук. Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці Коршівської громади.
23-річний воїн Василь Ткачук проживав у селі Жукотин Коршівської тергромади.
"Молодий, сповнений рішучості та сил, завжди був прикладом для побратимів та професіоналом своєї справи. Його бойовий шлях розпочався 9 березня 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення добровольцем став до лав захисників. Він міг ще так багато зробити для визволення окупованих територій, але молоде життя обірвалося в бою за Україну", — йдеться у дописі.
Загинув військовослужбовець Василь Ткачук під час мінометного обстрілу поблизу села Миколаївка Бахмутського району.
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