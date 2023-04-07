У російсько-українській війні поліг військовослужбовець з Івано-Франківська, колишній оператор "Вежі" Андрій Бойко на позивний Аташе. Про смерть колеги повідомили на Facebook-сторінці телерадіокомпанії.

Андрій Бойко народився 5 жовтня 1996 року. Вчився у фізико-технічному ліцеї. Згодом продовжив навчання в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Також закінчив аспірантуру в Університеті Короля Данила. Працював оператором у телерадіокомпанії "Вежа".

У 2018 році разом з колегами заснував компанію "Лампа Продакшн", яку згодом перейменували в "YANG.agency".

"Компанія під керівництвом Андрія створювала відео контент, зокрема соціальні та рекламні ролики, телепрограми, а також здійснювала SMM супровід різних підприємств та брендів", — йдеться у дописі.

Андрій Бойко пішов боронити країну на початку повномасштабного вторгнення РФ. До війська вступив добровольцем. Служив командиром стрілецького взводу 102 окремої бригади Сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.

"Честь всім тим, хто захищає Україну, тим, хто зараз в окопах і на постах, всім тим, хто б'ється і перемагає противника, який в десятки разів переважає в артилерії, авіації, техніці та снарядах. Всім тим, хто після декількох поранень і контузій беруть зброю в руки та всупереч болю, стискаючи зуби, йдуть у бій! Ми продовжуємо справу попередніх поколінь, ми пишемо історію цілого світу, і ми переможемо!" — писав на своїй сторінці в Instagram Андрій Бойко.

Військовослужбовець загинув з побратимом 6 квітня 2023 року внаслідок обстрілу РФ поблизу міста Гуляйполе Запорізької області.

"Ми втратили найкращого друга, брата, частину нашої сім‘ї з ним і частину нашого серця. Хто знав його, той бачив це світло, цю відвагу, і цю любов, яку неможливо осягнути очима — лише серцем", — написали на Facebook-сторінці "YANG.agency".

Андрій Бойко був нагороджений відзнакою "За бойову звитягу".

Читайте також

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube