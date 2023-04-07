ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На війні загинули бійці з Івано-Франківщини Василь Книгиницький та Андрій Коник
ВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуБахмутЗСУСМЕРТЬРегіони

На війні загинули бійці з Івано-Франківщини Василь Книгиницький та Андрій Коник

Ганна Водницька
  
·
На війні загинули бійці з Івано-Франківщини Василь Книгиницький та Андрій Коник
Фото: Facebook/Городенківська міськрада та Дубовецька громада

У російсько-українській війні загинули бійці з Івано-Франківщини Василь Книгиницький та Андрій Коник. Про смерть земляків повідомили на Facebook-сторінках Городенківської міськради та Дубовецької громади.

Василь Книгиницький народився у 1974 році, проживав у селі Торговиця Коломийського району. У Збройних силах України чоловік служив солдатом.

Військовослужбовець загинув 5 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Григорівка Бахмутського району Донецької області.

Андрій Коник народився у 1978 році в селі Кінчаки Дубовецької громади. Загинув боєць під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині.

Читайте також

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Дізнайтесь більше
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
&quot;Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?&quot;: працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
"Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?": працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
У Сумах провели в останню путь двох військових
У Сумах провели в останню путь двох військових
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
На початок