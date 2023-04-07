На війні загинули бійці з Івано-Франківщини Василь Книгиницький та Андрій Коник

У російсько-українській війні загинули бійці з Івано-Франківщини Василь Книгиницький та Андрій Коник. Про смерть земляків повідомили на Facebook-сторінках Городенківської міськради та Дубовецької громади.
Василь Книгиницький народився у 1974 році, проживав у селі Торговиця Коломийського району. У Збройних силах України чоловік служив солдатом.
Військовослужбовець загинув 5 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Григорівка Бахмутського району Донецької області.
Андрій Коник народився у 1978 році в селі Кінчаки Дубовецької громади. Загинув боєць під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині.
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