На Луганщині поліг боєць з Коломийського району, що на Івано-Франківщині, Дмитро Фреюк. Боєць загинув у бою з військовими РФ. Про це повідомили на Facebook-сторінці Печеніжинської територіальної громади.

Дмитро Фреюк народився у 1991 році. Жив у селі Кіданч. Був учасником АТО/ООС. Його бойовий шлях розпочався у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов воювати. У складі своєї роти був старшим сержантом.

"Проходив службу в "найгарячіших" точках. Молодий, сповнений рішучості та сил, завжди був прикладом для побратимів та професіоналом своєї справи. Його військовий досвід був неоціненним. Він міг ще багато зробити для визволення окупованих територій, але молоде життя обірвалося в бою за Україну та вільне майбутнє всього народу", — йдеться у дописі на сторінці громади.

Дмитро Фреюк загинув 5 квітня 2023 року в бою з військовими РФ поблизу села Шипилівка Сєвєродонецького району Луганської області.

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