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Поліція демонтувала цистерну й вилучила дві тонни дизпалива на нелегальній АЗС у Рівному
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Поліція демонтувала цистерну й вилучила дві тонни дизпалива на нелегальній АЗС у Рівному

Юлія Авдєєнко
  
Поліція демонтувала цистерну й вилучила дві тонни дизпалива на нелегальній АЗС у Рівному
Фото: Національна поліція в Рівненській області

У Рівному поліція демонтувала цистерну та вилучила дві тонни дизпалива на нелегальній АЗС. Про це 7 квітня повідомили у пресслужбі Нацполіції в області. Підпільна автозаправка працювала без відповідних документів та дозволів на реалізацію пального.

Інцидент трапився на вулиці Млинівській 6 квітня близько 14:00.

"Ще 4 квітня поліцейські задокументували факт реалізації дизельного пального без відповідних документів та дозволів, на 45-річного рівнянина склали протокол, а незаконну мініавтозаправку опечатали. Втім, порушник проігнорував заборону та продовжив свою незаконну діяльність", — зазначила пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль.

Поліція демонтувала цистерну й вилучила дві тонни дизпалива на нелегальній АЗС у Рівному
Фото: Національна поліція в Рівненській області

За її словами, помітивши роботу підпільної АЗС, поліцейські провели огляд місця події.

"Резервуар та дві тонни дизпалива вилучили, а також повторно склали на порушника адміністративний протокол за фактом порушення порядку торгівлі пальним й скерували його на розгляд суду", — додала вона.

Санкція статті передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а у разі вчинення повторного правопорушення — його розмір удвічі більший.

Від початку 2023 року в області склали вісім протоколів за незаконну торгівлю пальним, уточнили Суспільному в поліції.

Що відомо

  • У січні 2023 року на Рівненщині відновили роботу із легалізації автозаправок. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну через дефіцит пального та "ринкові коливання" цю роботу призупинили.
  • Розпочати боротьбу з нелегальними заправками місцевих чиновників під час призначення голови облдержадміністрації 10 вересня 2019 року закликав президент Володимир Зеленський.
  • За два тижні на Рівненщині виявили 67 заправних станцій, що діяли без дозвільних документів. Деякі з них після припинення роботи повертались до цієї справи кілька разів.

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