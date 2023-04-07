У Рівному поліція демонтувала цистерну та вилучила дві тонни дизпалива на нелегальній АЗС. Про це 7 квітня повідомили у пресслужбі Нацполіції в області. Підпільна автозаправка працювала без відповідних документів та дозволів на реалізацію пального.

Інцидент трапився на вулиці Млинівській 6 квітня близько 14:00.

"Ще 4 квітня поліцейські задокументували факт реалізації дизельного пального без відповідних документів та дозволів, на 45-річного рівнянина склали протокол, а незаконну мініавтозаправку опечатали. Втім, порушник проігнорував заборону та продовжив свою незаконну діяльність", — зазначила пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль.

Фото: Національна поліція в Рівненській області

За її словами, помітивши роботу підпільної АЗС, поліцейські провели огляд місця події.

"Резервуар та дві тонни дизпалива вилучили, а також повторно склали на порушника адміністративний протокол за фактом порушення порядку торгівлі пальним й скерували його на розгляд суду", — додала вона.

Санкція статті передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а у разі вчинення повторного правопорушення — його розмір удвічі більший.

Від початку 2023 року в області склали вісім протоколів за незаконну торгівлю пальним, уточнили Суспільному в поліції.

Що відомо

У січні 2023 року на Рівненщині відновили роботу із легалізації автозаправок. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну через дефіцит пального та "ринкові коливання" цю роботу призупинили.

Розпочати боротьбу з нелегальними заправками місцевих чиновників під час призначення голови облдержадміністрації 10 вересня 2019 року закликав президент Володимир Зеленський.

За два тижні на Рівненщині виявили 67 заправних станцій, що діяли без дозвільних документів. Деякі з них після припинення роботи повертались до цієї справи кілька разів.

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